جوان آنلاین: بر اساس گزارش‌های محلی، یک گشتی متشکل از ۱۰ دستگاه خودروی نظامیان صهیونیست در شمال استان قنیطره سوریه نفوذ کرده و در مسیر میان روستای النوریه و شهر خان أرنبه مستقر شده است.

به گزارش ایسنا، این گشتی پس از ورود به منطقه، اقدام به ایجاد یک ایست بازرسی در این مسیر کرده است.

جزئیات بیشتری درباره هدف این استقرار و مدت زمان باقی ماندن نیرو‌های اسرائیلی در منطقه منتشر نشده است.

جنوب سوریه، به‌ویژه مناطق نزدیک به مرز‌های جولان اشغالی، طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش تحرکات و ورود نظامیان صهیونیست بوده است.

این تحرکات در مناطق مختلف استان قنیطره با واکنش و نگرانی مقامات و ساکنان محلی همراه شده است.