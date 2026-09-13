سخنگوی کرملین اظهار داشت که روسیه وضعیت یمن را که شرایط آن به سمت تشدید جدی تنش‌ها پیش می‌رود، به‌دقت زیر نظر دارد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف روز یکشنبه در مصاحبه با این خبرگزاری روس در خصوص احتمال تجدیدنظر مسکو در به رسمیت شناختن دولت یمن گفت: باید منتظر ماند و دید که اوضاع چگونه پیش می‌رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، وضعیت به‌شدت بی‌ثبات است و خطر تشدید جدی تنش‌ها در این کشور وجود دارد. مهم‌ترین مسئله در شرایط کنونی، تثبیت اوضاع در یمن است.

به گزارش ایرنا، طی روز‌های اخیر، درگیری‌ها میان ارتش ملی یمن و ائتلاف حامی دولت وابسته به عربستان تشدید شده و جبهه جنگ جدیدی را گشوده است که می‌تواند بر ثبات و امنیت انرژی در سطح جهان اثر بگذارد.