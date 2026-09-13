جوان آنلاین: سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق و نزار آمیدی رئیس جمهور عراق روز یکشنبه در بغداد دیدار کردند. در این دیدار دو طرف درباره وضعیت سیاسی عراق و چالشهای آن در مرحله کنونی رایزنی کردند.
به گزارش ایسنا، حکیم و آمیدی خواستار تشدید تلاشها برای عبور از این چالشهای عراق به ویژه در سطح اقتصادی و مالی شدند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق به لزوم عبرت گرفتن از بحران کنونی و در راس آن افزایش تولید نفت، متنوعسازی گذرگاههای صادرات نفت، متنوع ساختن اقتصاد و خروج از وضعیت دولت رانتخوار اشاره کرد.
حکیم تأکید کرد که عراق ظرفیتهایی دارد که میتواند با بهرهگیری از آن اقتصاد متنوعی را در راستای تضمین حقوق افراد و نسلها ایجاد کند.
طرفین درباره تکمیل کابینه دولت عراق، بر اهمیت تعیین تکلیف گزینههای فراکسیونهای سیاسی و رای اعتماد به شخصیتهای شایسته و توانمند در مدیریت وزارتخانهها و تبدیل چالشها به فرصتهای موفقیت تأکید کردند.
در پایان، حکیم بر لزوم پایبندی به قانون اساسی و اینکه عراق نمیتواند گذرگاه، مقر یا محل آغاز تهدید برای کشورهای همجوار باشد و لزوم پایبندی به رویکرد عراق درباره استقبال از همه کشورها براساس منافع خود و حفظ حاکمیتش تأکید کرد.