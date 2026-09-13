گمرک ایران و ارمنستان پروتکل «کریدور سبز» را امضا کردند

جوان آنلاین: سفارت ایران در ایروان، پایتخت ارمنستان اعلام کرد که جلسه نمایندگان خدمات گمرکی در ۲۱ شهریور در شهر جلفا ایران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در این بیانیه آمده است: «در این جلسه، فرود عسگری، مدیرکل خدمات گمرکی ایران و ادوارد هاکوپیان، رئیس کمیته درآمد دولتی ارمنستان یادداشت تفاهمی در مورد کریدور سبز گمرکی امضا کردند.

سفارت ایران همچنین اعلام کرد که طرفین در مورد جریان الکترونیکی اسناد، ساده‌سازی حرکت کامیون‌ها و هماهنگی کنترل گمرکی بحث و در عین حال، بر لزوم تسریع و افزایش تجارت بین دو کشور تاکید کردند.

پیش از این در تاریخ ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور ماه)، دولت ارمنستان امضای پروتکلی در مورد سازماندهی تبادل اطلاعات اولیه در مورد کالا‌ها و وسایل نقلیه در حال عبور از سرزمین‌های ارمنستان و ایران را تصویب کرد.

براساس این سند، تبادل برخط اطلاعات و اسناد تجاری و حذف اسناد کاغذی انجام خواهد شد که منجر به کاهش زمان تشریفات گمرکی و افزایش سرعت درکار خواهد شد.

مرز «نوردوز» به‌عنوان تنها گذرگاه زمینی ایران به ارمنستان، می‌تواند ایران را از طریق ارمنستان به قفقاز جنوبی، روسیه و اروپا متصل کند.