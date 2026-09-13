اعتراف کوشنر: حمله اسرائیل به قطر یک شکست نظامی بود

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان واللا در خبری در این رابطه اعلام کرد: جارید کوشنر فرستاده ویژه آمریکا و داماد دونالد ترامپ، واشنگتن از شکست حمله اسرائیل به قطر به عنوان پنجره فرصت برای دستیابی به توافق در غزه استفاده کرد.
به گزارش تسنیم، کوشنر توضیح داد که صرفِ وجود چنین فرصتی کافی نبود، اگر کارِ آمادهسازی که از قبل پشت صحنه انجام شده بود، وجود نداشت: «ما باید فرصت مناسب را برای ساماندهی امور پیدا میکردیم».
وی افزود: «اما اگر همه کارهای آمادهسازی را از قبل انجام نداده بودیم، وقتی فرصت دست داد، هیچ اتفاقی نمیافتاد».
به اعتراف این رسانه عبری زبان، کوشنر اقدام نظامی اسرائیل در قطر را امری وحشتناک و یک عملیات نظامی ناموفق شد (شکست خورده) توصیف کرده که از نگاه کارشناسان در تل آویو آمری غیر معمول مینماید و به روشنی اشاره دارد که دولت ترامپ به حمله در دوحه نه تنها به عنوان یک خطای عملیاتی، بلکه به عنوان رویدادی مینگریست که به دلیل انزوای بینالمللیِ پس از آن، آسیبهای استراتژیک گستردهای به اسرائیل وارد کرد.