حمله هوایی عربستان به بازاری در شمال یمن

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «سبأ»، جنگنده‌های عربستان سعودی ۲ حمله هوایی به شهرستان خب الشعف در استان الجوف انجام دادند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، در این حملات که عصر یکشنبه انجام شد، «پنجشنبه بازار» در شهرستان خب الشعف هدف قرار گرفت.

نیرو‌های مسلح یمن در روز‌های اخیر در پاسخ به حملات هوایی و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور از سوی عربستان سعودی با انجام عملیات هایی، با عقب راندن ستیزه جویان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند که کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» را به دست بگیرند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش می‌دهد.

نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.