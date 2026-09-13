کد خبر: 1379250
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳
ورزش » ساير

تنها دیدار لیگ‌برتر فوتبال برگزار شد/ تساوی مس شهربابک و نساجی مازندران

45 تیم‌های فوتبال مس شهربابک و نساجی مازندران به تساوی رسیدند.

جوان آنلاین: از سری رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های فوتبال مس شهربابک و نساجی مازندران به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

به گزارش ایسنا، ابتدا جواد آقایی پور در دقیقه ۴۷ برای نساجی گلزنی کرد و عارف قزل نیز گل مساوی این دیدار را برای مس شهربابک در دقیقه ۷۲ به ثمر رساند.

نساجی با این تساوی ۸ امتیازی شد و در رتبه نهم جدول رده‌بندی قرار گرفت و مس شهربابک نیز ۵ امتیازی شد و در رده هفدهم ایستاد.

 درحالی که قرار بود امروز تیم‌های فوتبال ملوان و فولاد، خیبر خرم آباد و پرسپولیس و همچنین فجر سپاسی و آلومینیوم اراک به مصاف یکدیگر بروند، اما با اعلام سازمان لیگ این ۳ دیدار به تعویق افتاد.

برچسب ها: لیگ برتر ، مس شهربابک ، نساجی مازندران
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