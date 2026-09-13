جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال منچسترسیتی و منچستریونایتد در چهارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس از ساعت ۱۹ یکشنبه شب در ورزشگاه اولدترافورد با قضاوت مایکل اولیور برگزار شد که در نهایت این دیدار با برتری یک بر صفر منچسترسیتی به پایان رسید.

کار برای تیم میهمان در دقیقه ۲۳ سخت شد. فیل فودن با خطای خشن بر روی برونو فرناندز با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد.

تیم میزبان نتوانست از برتری عددی استفاده کند و این شاگردان مارسکا بودند که توانستند با یک یار کمتر در دقیقه ۶۰ گلزنی کنند. پاس در عرض یوشکو گواردیول به ارلینگ هالند رسید و غول نروژی به زیبایی توانست دروازه شیاطین سرخ را باز کند. ابتدا این گل توسط کمک داور به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما در نهایت بعد از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی گل صحیح اعلام شد تا هشتمین گل هالند در دربی منچستر به ثبت برسد.

با این نتیجه سیتی ۱۲ امتیازی شد و با تفاضل کمتر نسبت به آرسنال در رتبه دوم قرار گرفت در مقابل یونایتد نیز با ۴ امتیاز در رتبه سیزدهم ایستاد.