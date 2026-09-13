وزیر خارجه عربستان بدون محکوم کردن تنش آفرینی‌های آمریکا در منطقه، گفت که هرگونه اختلال در تنگه هرمز، پیامد‌هایی فراتر از منطقه خواهد داشت و بر کل اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز یکشنبه در سخنانی در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو بر غیرقابل‌خدشه بودن تمامیت ارضی ریاض تأکید کرد.

به گزارش مهر، وزیر خارجه عربستان در ادامه بدون محکوم کردن تنش آفرینی‌های آمریکا در منطقه، بر اهمیت ثبات کشتیرانی در تنگه هرمز و سایر گذرگاه‌های دریایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ثبات این آبراه‌ها ارتباط مستقیمی با امنیت انرژی و جریان تجارت بین‌المللی دارد، خاطرنشان کرد که هرگونه اختلالی در این زمینه، پیامد‌هایی فراتر از منطقه خواهد داشت و بر کل اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت.

فیصل بن‌فرحان همچنین تمایل کشور‌های حوزه خلیج فارس را برای تقویت همکاری با طرف‌های گوناگون، به منظور تضمین امنیت گذرگاه‌های دریایی و حفاظت از منافع حیاتی همگان، ابراز داشت.

این در حالیست که تنگه هرمز پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و ناامن سازی منطقه باز بود و تردد در آن به صورت ایمنی ادامه داشت.