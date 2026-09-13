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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
اقتصاد » اخبار کلی

سونامی تعدیل در غول‌های فناوری؛ بیش از ۱۲۸ هزار نفر بیکار شدند

2 موج تعدیل نیرو در صنعت فناوری جهان با حذف بیش از ۱۲۸ هزار شغل در سال ۲۰۲۶ شدت گرفته است.

جوان آنلاین: به نقل از نشریه مینت، شرکت‌های فناوری در سپتامبر موج تازه‌ای از تعدیل نیرو را آغاز کرده‌اند و همزمان با بازنگری در هزینه‌ها، منابع بیشتری را به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی اختصاص می‌دهند.

به گزارش تسنیم، بر اساس داده‌های پلتفرم ردیابی تعدیل نیرو، تا ۱۰ سپتامبر در مجموع ۱۲۸ هزار و ۵۳۶ کارمند فعال در صنعت فناوری در ۲۹۹ شرکت در سراسر جهان شغل خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که از کل تعدیل‌های ثبت‌شده در این صنعت طی سال ۲۰۲۵ بیشتر است.

شرکت‌های فناوری در ۱۰ روز نخست سپتامبر نیز از حذف بیش از ۵ هزار شغل خبر داده‌اند. اوبر، پی‌پال، اپل، زوماتو و اوراکل از جمله شرکت‌هایی هستند که با کاهش نیروی انسانی همراه شده‌اند.

 تعدیل نیروی بی‌سابقه در غول فناوری آمریکا

اوراکل با حذف حدود ۲۱ هزار شغل، در صدر شرکت‌های فناوری از نظر تعدیل نیرو در سال جاری میلادی قرار دارد.

این شرکت همزمان با افزایش هزینه‌های توسعه مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی با فشار نقدینگی روبه‌رو شده و هزینه برنامه بازسازی ساختار آن به حدود ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.

در این فهرست، آمازون با ۱۷ هزار و ۲۶۷ تعدیل در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن شرکت دل با ۱۱ هزار و متا با حدود ۸ هزار کاهش شغل قرار گرفته‌اند. مایکروسافت نیز در ژوئیه ۴ هزار و ۸۰۰ نفر را تعدیل کرد که حدود یک‌پنجم کارکنان بخش ایکس‌باکس را شامل می‌شد.

اوبر در روز‌های نخست سپتامبر اعلام کرد قصد دارد ۳ هزار و ۳۰۰ شغل، معادل حدود ۱۰ درصد نیروی کار خود، را حذف کند.

شرکت پی‌پال نیز دست‌کم ۴ هزار و ۷۶۰ نفر را تعدیل کرده و اپل بیش از ۲۰۰ شغل در بخش‌هایی مانند سیری، ویژن پرو و نرم‌افزار‌های مرتبط با هوش مصنوعی را کاهش داده است.

تیک‌تاک، سامسونگ و دیگر شرکت‌های بزرگ نیز در ماه‌های اخیر تعدیل نیرو داشته‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد صنعت فناوری در حال بازنگری گسترده در ساختار هزینه‌ها و نیروی انسانی است و گسترش هوش مصنوعی به یکی از محور‌های اصلی این تغییرات تبدیل شده است.

برچسب ها: تعدیل نیرو ، غول فناوری ، آمازون
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