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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۹
ورزش » ساير

ترکیب احتمالی تراکتور برای شکار شباب‌الاهلی؛ نکونام دست به تغییر می‌زند/ نبرد انتقامی!

5 تیم فوتبال تراکتور ایران در چهارچوب هفته اول رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا مقابل شباب‌الاهلی امارات قرار می‌گیرد.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران، در چهارچوب هفته اول رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا فردا از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه آل‌راشد برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، تراکتور فصل را بسیار خوب آغاز کرد و در ۶ هفته نخست لیگ برتر ۵ برد و یک تساوی به دست آورد و در این ۶ مسابقه حتی یک گل هم دریافت نکرد. با این حال، روند در هفته هفتم متوقف شد و شاگردان جواد نکونام در دیداری خارج از خانه با یک نتیجه عجیب و دور از انتظار با یک گل مقابل استقلال خوزستان قعرنشین مغلوب شدند. تراکتور در مجموع ۷ بازی لیگ، ۵ برد، یک مساوی و یک شکست دارد و با ۸ گل زده و تنها یک گل خورده، همچنان از نظر دفاعی یکی از بهترین تیم‌های لیگ ایران است و در حال حاضر با ۱۶ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است.

در سوی مقابل، شباب‌الاهلی در پنج هفته ابتدایی لیگ امارات ۳ برد، یک مساوی و یک شکست داشته است. این تیم فصل را با برد‌های ۵ بر یک مقابل خورفکان، ۲ بر صفر برابر الظفره و یک بر صفر مقابل الوصل آغاز کرد، اما سپس ۳ بر یک به الجزیره باخت و در آخرین بازی نیز برابر یونایتد اف‌سی به تساوی یک بر یک رسید. در حال حاضر شاگردان آندره ژاردین با ۱۰ امتیاز در رتبه چهارم لیگ امارات قرار دارند.

شباب‌الاهلی برای فوتبال ایران تیمی کاملاً آشناست. سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در ترکیب این تیم حضور دارند. عزت‌اللهی شروع فوق‌العاده‌ای داشته و در ۵ بازی لیگ امارات ۳ گل زده است. دو گل او در پیروزی ۵ بر یک مقابل خورفکان و گل دیگرش در تساوی یک بر یک برابر یونایتد به ثمر رسیده است. البته نقطه ضعف قابل توجه شباب‌الاهلی خط دفاعی است. این تیم در دو بازی اخیرش ۴ گل دریافت کرده و در پنج مسابقه لیگ، پنج گل خورده است.

این بازی برای تراکتور یک تقابل کاملاً آشناست. دو تیم فصل گذشته نیز در همین رقابت‌ها با یکدیگر روبه‌رو شدند. بازی رفت در دبی با تساوی یک بر یک تمام شد، اما در مرحله یک‌هشتم نهایی، شباب‌الاهلی تراکتور را ۳ بر صفر شکست داد و راهی دور بعد شد. نکته مهم اینکه در آن مسابقه، علیرضا بیرانوند در دقیقه ۵۲ اخراج شد و تراکتور ادامه بازی را ۱۰ نفره انجام داد. همین اخراج باعث شده بیرانوند به دلیل محرومیت، این مسابقه را هم از دست بدهد و پارسا جعفری دروازه‌بان تراکتور باشد.

تراکتور در مجموع سابقه قابل توجهی مقابل تیم‌های اماراتی دارد. تی‌تی‌ها در ۱۹ تقابل، ۷ برد، ۶ مساوی و ۶ شکست بدست آوردند. اما تقابل اخیر با شباب‌الاهلی نشان داده که نماینده اماراتی حریف ساده‌ای نیست.

جواد نکونام به غیر از علیرضا بیرانوند، مهدی هاشم‌نژاد و مهدی ترابی را نیز به دلیل مصدومیت در این دیدار در اختیار ندارد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سرمربی تراکتور قصد دارد با چند تغییر تی‌تی‌ها را با آرایش ۱-۳-۲-۴ روانه میدان کند. پارسا جعفری گلر جوان این تیم که در ابتدا فصل از ذوب‌آهن راهی تبریز شد، اما در ۷ بازی گذشته حتی یک دقیقه هم فرصت بازی برای تراکتور را پیدا نکرده بود، در این دیدار حساس اولین تجربه حضور در لباس تی‌تی‌ها و برای اولین‌بار حضور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را تجربه می‌کند. جعفری در فصل گذشته نمایش بسیار خوبی در لباس گاندو‌ها داشت و حالا هواداران پرشور تبریزی امیدوارند که این دورازه‌بان بتواند قفل دروازه تراکتور را در آسیا بسته نگه دارد.

شجاع خلیل‌زاده در کنار محمد دانشگر زوج خط دفاعی این تیم را تشکیل می‌دهند. دانیال اسماعیلی‌فر که در بازی‌های گذشته به عنوان وینگر به میدان می‌رفت در این دیدار به پست اصلی خود یعنی دفاع راست برمی‌گردد و محمد نادری نیز از جناج چپ خط دفاعی این تیم را تکمیل می‌کنند.

نکونام برخلاف دیدار‌های گذشته خود قصد دارد تغییراتی را در میانه میدان ایجاد کند. به این شکل که تی‌تی‌ها از ابتدا با ۳ هافبک میانی به میدان می‌روند. اودیل خامروبکوف در کنار سیدمهدی حسینی و جلوتر از آنها تیبور هلیلوویچ مثلث خط میانی تراکتور را برای این دیدار تشکیل می‌دهند تا تراکتور بتواند در میانه میدان نبض بازی را در اختیار داشته باشد. مسعود زائر کاظمینی به عنوان وینگر از جناح راست و امیرحسین حسین‌زاده به عنوان وینگر از جناح چپ در این دیدار به میدان می‌رود. حسین‌زاده برخلاف بازی‌های گذشته در این دیدار به عنوان وینگر به میدان می‌رود و در نهایت نیز شهریار مغانلو به عنوان تک مهاجم ۱۱ بازیکن اصلی تی‌تی‌ها را تکمیل می‌کند.

ترکیب احتمالی تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامروبکوف، سیدمهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، امیرحسین حسین‌زاده، مسعود زائر کاظمینی و شهریار مغانلو.

برچسب ها: جواد نکونام ، تیم تراکتور ، شباب الاهلی
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