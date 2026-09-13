نشست هماهنگی دیدار تیم‌های استقلال ایران و السد قطر از هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، با حضور مسئولان دو تیم و نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال عراق در شهر بصره برگزار شد.

جوان آنلاین: نشست هماهنگی دیدار دو تیم استقلال ایران و السد قطر در شهر بصره برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این نشست که سرپرستان دو تیم، نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال عراق و دیگر مسئولان حضور داشتند، درباره نحوه برگزاری این بازی بحث و تبادل نظر شد.

بیژن طاهری، سرپرست تیم فوتبال استقلال، در پایان این نشست عکسی به یادگار با سرپرست باشگاه السد گرفت.

قرار است تیم فوتبال استقلال با لباس آبی و السد با لباس سفید به میدان بروند.

دیدار تیم‌های استقلال و السد قطر از هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، فردا دوشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار خواهد شد.