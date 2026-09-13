کد خبر: 1379225
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۴
اقتصاد » اخبار کلی

ریزش قیمت طلا و سکه در پی کاهش نرخ دلار+جزئیات

2 رئیس اتحادیه طلای تهران گفت: کاهش ۷ هزار تومانی نرخ دلار، قیمت طلا و سکه را پایین آورد؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۵۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۳.۵ میلیون تومان کاهش یافت.

جوان آنلاین: نادر بذرافشان در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به روند بازار طلا و سکه در هفته گذشته اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت، در بازار‌های جهانی شاهد کاهش نسبی قیمت انس طلا بودیم؛ به‌طوری که از هفته گذشته تاکنون، قیمت انس جهانی حدود ۸۲ دلار کاهش یافته و به ۴ هزار و ۳۴۸ دلار رسیده است.

به گزارش مهر، وی افزود: با وجود کاهش قیمت انس جهانی، تا پایان هفته گذشته قیمت طلا و سکه در بازار داخلی با افزایش نسبی همراه بود که علت اصلی آن، نوسانات و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: علاوه بر افزایش نرخ ارز، بخشی از رشد قیمت‌ها در بازار داخلی طی هفته گذشته تحت تأثیر تنش‌های خبری اقتصادی و سیاسی قرار داشت؛ بنابراین برخلاف روند کاهشی انس جهانی، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی افزایش پیدا کرد.

بذرافشان گفت: از روز گذشته، به‌ویژه از بعدازظهر، شاهد کاهش نسبی و قابل توجه قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بودیم که علت اصلی آن کاهش نرخ ارز در بازار داخلی است. در این مدت نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد و همین موضوع بر قیمت طلا و سکه اثر گذاشت.

جزئیات قیمت طلا و سکه

وی با اشاره به آخرین قیمت‌ها در بازار اظهار کرد: هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۶۵۰ هزار تومان کاهش داشته و به ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین سکه طرح جدید با حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش، ۲۳۵ میلیون تومان قیمت دارد.

بذرافشان ادامه داد: سکه طرح قدیم نیز با کاهش حدود ۲ میلیون تومانی به ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. نیم‌سکه با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش، ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

وی افزود: قیمت ربع‌سکه نسبت به روز گذشته تغییری نداشته و در محدوده ۶۳ میلیون تومان قرار دارد و سکه یک‌گرمی نیز بدون تغییر، ۳۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره وضعیت حباب سکه نیز گفت: حباب سکه نسبت به طول هفته و همچنین روز گذشته در مجموع حدود ۶۵۰ هزار تومان کاهش داشته و به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

بازار ملتهب نیست

بذرافشان با تأکید بر اینکه بازار طلا و سکه در حال حاضر با التهاب مواجه نیست، تصریح کرد: در بازار شاهد التهاب خاصی نیستیم و همچنان رکود نسبی بر معاملات حاکم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌هایی که در هفته گذشته در بازار داخلی شاهد بودیم، در شرایطی رخ داد که انس جهانی طلا حدود ۸۲ دلار کاهش داشت، اما افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین برخی تنش‌های خبری اقتصادی و سیاسی باعث شد این کاهش قیمت جهانی به بازار داخلی منتقل نشود.

برچسب ها: نادر بذرافشان ، قیمت طلا ، دلار
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