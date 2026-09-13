نامه به رئیس سازمان بودجه درباره پرداخت معوقات معلمان بازنشسته

جوان آنلاین: علی‌رضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته، اصلاح احکام بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و پرداخت مطالبات بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و همچنین تبدیل وضعیت ۲۱ هزار نیروی حق‌التدریس آزاد به قرارداد کار معین شد.

به گزارش تسنیم، متن نامه به‌شرح ذیل است؛

"بسمه‌تعالی"

جناب آقای دکتر پورمحمدی

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و احترام

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، فرهنگیان کشور سال‌ها وظیفه آموزش و پرورش دانش‌آموزان را بر عهده داشته و به ایفای نقش سخت، حساس و دقیق معلمی پرداخته‌اند. تأیید می‌فرمایید حفظ احترام و شأن اجتماعی معلمانی که آموزش ما را بر عهده داشته‌اند، از الزامات اخلاقی و شرعی است. تکریم این عزیزان و تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی ایشان از حداقل وظایف ما می‌باشد.

در راستای کمک به پرداخت مطالبات معلمان و فرهنگیان بازنشسته و ساماندهی نیرو‌های حق‌التدریس، با همت نمایندگان محترم مردم، مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان در ردیف ۵۵۰۲۰۸ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با عنوان «وزارت آموزش و پرورش، ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها، بابت معوقات رتبه‌بندی معلمان شاغل و بازنشسته سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و تأمین هزینه کار معین معلمین حق‌التدریس آزاد» پیش‌بینی گردید، بنابراین، مطالبه نمایندگان محترم مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از دولت محترم در این خصوص به‌شرح زیر می‌باشد:

۱. پرداخت معوقات و اصلاح احکام بازنشستگان فرهنگی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و اسفند ۱۴۰۰،

۲. پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴،

۳. تبدیل وضعیت ۲۱ هزار نیروی حق‌التدریس آزاد به قرارداد کار معین.

لذا شایسته است در راستای مساعدت به این قشر فرهیخته، اقدام لازم صورت پذیرد، همچنین این کمیسیون آمادگی خود را در خصوص همراهی با راهکار‌های قانونی پیشنهادی آن سازمان در جهت حل مشکل این عزیزان و تشکیل جلسه‌ای که بتوان به نتایج ملموس رسید، اعلام می‌دارد.