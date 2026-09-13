فوق‌ستاره پرتغالی النصر پس از توهین برخی هواداران عربستانی به هموطنش در جریان بازی الهلال و التعاون خواستار محرومیت مادام‌العمر این تماشاگران شد.

جوان آنلاین: کریستیانو رونالدو، مهاجم النصر، پس از آنکه هافبک الهلال هدف شعار‌های تحریک‌آمیز هواداران التعاون قرار گرفت، به دفاع از روبن نوس، هم‌وطن خود پرداخت.

به گزارش ایرنا، هواداران التعاون در جریان بازی این تیم با الهلال، نام هم‌وطن و دوست فقید نوس، دیوگو جوتا، بازیکن سابق لیورپول که سال گذشته در یک تصادف غم‌انگیز درگذشت، را فریاد زدند. ظاهرا هدف این بوده که بازیکن الهلال را در طول بازی تحریک کنند و این حادثه نوس را خشمگین کرد.

این ویدئو به سرعت در رسانه‌های اجتماعی پخش شد و باعث شد رونالدو از طریق حساب رسمی اینستاگرام خود به آن پاسخ دهد. او نوشت: سازمان لیگ عربستان باید اقدام کند و این نوع رفتار هواداران را مجازات کند. این دیگر هیچ ربطی به فوتبال ندارد و باید محدودیت‌هایی تعیین شود. افرادی که اینگونه رفتار می‌کنند، هرگز نباید دوباره به ورزشگاه‌ها راه داده شوند.

در پایان بازی، نوس از پاسخ مستقیم به شعار‌ها خودداری کرد. در عوض، او یک جمله کوتاه گفت که به روشنی آنچه هواداران التعاون انجام داده بودند را سرزنش می‌کرد.

نوس گفت: امیدوارم هواداران التعاون به نماز نروند.

او با این جمله کنایه زد که چگونه رفتار سکو‌ها خلاف ارزش‌ها، اصول و ادیان آسمانی است.