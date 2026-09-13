کد خبر: 1379218
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۲
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کاهش سرفاصله حرکت قطار‌ها در خط ۷ متروی تهران

5 مدیر عامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از اجرای برنامه زمان‌بندی جدید حرکت قطار‌ها در خط ۷ مترو و کاهش حداقل سرفاصله حرکت قطار‌ها از ۱۳ به ۱۱ دقیقه خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه، ۸ حرکت مسافری به برنامه روزانه خط ۷ افزوده می‌شود.

جوان آنلاین: مسعود لطفی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی «طرح استقبال از مهر» و با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر، برنامه جدید حرکت قطار‌ها در خط ۷ به‌صورت آزمایشی در روز‌های عادی هفته، از شنبه تا چهارشنبه، اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بر اساس برنامه جدید، حداقل سرفاصله حرکت قطار‌ها در خط ۷ از ۱۳ دقیقه به ۱۱ دقیقه کاهش یافته و تعداد حرکت‌های مسافری این خط نیز از ۱۶۲ حرکت به ۱۷۰ حرکت در روز افزایش خواهد یافت.

لطفی با اشاره به تمرکز این افزایش ظرفیت در ساعات اوج سفر گفت: ۴ حرکت جدید در بازه زمانی پیک صبح، از ساعت ۶ تا ۱۰:۳۰، و ۴ حرکت نیز در پیک عصر، از ساعت ۱۶ تا ۲۰، به برنامه حرکت قطار‌های خط ۷ افزوده شده است تا ظرفیت جابه‌جایی مسافران در پرترددترین ساعات روز افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه با هدف ارتقای سطح خدمت‌رسانی، افزایش ظرفیت جابه‌جایی، کاهش ازدحام در قطار‌ها و ایستگاه‌ها و بهبود کیفیت خدمات به شهروندان انجام می‌شود و نتایج اجرای آزمایشی آن به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: متروی تهران ، حرکت قطار ، خط 7 متروی تهران
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