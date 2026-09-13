جوان آنلاین: تیم فوتبال شمس آذر، این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد و تیمی که چند سال قبل با سعید دقیقی توانست از لیگ یک به لیگ برتر صعود کند و خودش را به عنوان یکی از تیم‌های متفاوت فوتبال ایران مطرح کرد، اکنون در سراشیبی سقوط است.

به گزارش ایرنا، تاکنون و بعد از ۷ هفته هفتم لیگ برتر، آنها در رده شانزدهم جدول قرار گرفته و برای فرار از منطقه خطر باید هر چه زود‌تر شرایطش را تغییر دهند. در این سال‌ها تغییرات روی نیمکت و جابه‌جایی بازیکنان نماینده قزوین زیاد بود و تیم کم کم از روز‌های خوبش فاصله گرفت. تیمی که زمانی مقابل برخی از حریفان به سختی امتیاز می‌داد، حالا خودش برای جمع کردن امتیاز و فرار از پایین جدول، کار سختی دارد.

نتایج ۷ هفته ابتدایی فصل جاری هم به خوبی وضعیت فعلی شمس آذر را نشان می‌دهد. این تیم مقابل پرسپولیس ۲ بر صفر شکست خورد، برابر فولاد به تساوی یک بر یک رسید و مقابل آلومینویم اراک با نتیجه ۲ بر یک باخت. تنها برد این تیم تا به اینجای فصل مقابل نساجی رقم خورد که توانستند با ۲ گل شاگردان مجتبی حسینی را شکست دهند.

بعد از آن هم شمس آذر برابر تراکتور بدون گل مساوی کرد، یک بر صفر برابر چادرملو شکست خورد و در آخرین دیدار خود هم با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب گل‌گهر شد. حاصل نتایج این تیم تابه اینجای لیگ بیست‌وششم، تنها ۵ امتیاز بوده است. آماری که شاگردان رضایی را در رده شانزدهم جدول ۱۸ تیمی قرار داده است.

شمس آذر هنوز برای جبران این شرایط فرصت دارد و قرار گرفتن در منطقه خطر بعد از ۷ هفته، به معنای سقوط این تیم نیست. با این حال اگر شمس‌آذری‌ها همین روند را ادامه دهند، کارشان برای فرار از پایین جدول و حفظ سهمیه لیگ برتر در ادامه فصل، سخت‌تر خواهد شد.

در چنین شرایطی نگاه‌ها بیشتر به سمت وحید رضایی است. سرمربی فعلی شمس آذر تجربه خوبی در لیگ دسته یک دارد، اما حضور او در این تیم نخستین تجربه جدی رضایی در لیگ برتر است. حالا این سرمربی باید تیمش را از این شرایط خارج کند؛ شرایطی که با ادامه نتایج ضعیف فشار را روی شمس آذر بیشتر کرده است.

شمس آذر امروز فاصله زیادی با تیمی دارد که چند سال قبل با سعید دقیقی ساخته شد. تیمی که از لیگ یک به لیگ برتر رسید و خیلی زود خودش را به عنوان یک تیم قابل احترام مطرح کرد، حالا در پایین جدول قرار گرفته و برای فرار از منطقه سقوط باید فکری به حال شرایطش کند.