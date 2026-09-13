سردار رادان: بیرانوند از اول مهر سرباز است

فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اینکه علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال، مشمول خدمت سربازی است، گفت: او باید از ابتدای مهرماه خدمت خود را انجام دهد.

جوان آنلاین: سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند اظهار کرد: بیرانوند سرباز است و باید خدمت سربازی خود را انجام دهد.

وی با بیان اینکه خدمت سربازی برای همه مشمولان لازم‌الاجراست، گفت: نمی‌توان برای فرد خاصی در موضوع خدمت سربازی استثنا قائل شد و این قاعده درباره بیرانوند نیز اعمال می‌شود.

رادان افزود: البته برای ورزشکاران حرفه‌ای و ملی‌پوش، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا بتوانند دوران خدمت خود را در رشته تخصصی‌شان سپری کنند. در مورد بیرانوند نیز به او اعلام شده است که می‌تواند از میان دو تیم نظامی، تیم مورد نظر خود را انتخاب کند.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه بیرانوند از ابتدای مهرماه باید خدمت خود را آغاز کند، تصریح کرد: او قطعاً باید خدمت سربازی‌اش را انجام دهد؛ همان‌طور که سایر مشمولان نیز موظف به انجام خدمت هستند.

وی درباره اینکه آیا ورزشکاران حرفه‌ای می‌توانند در تیم‌های نظامی فعالیت کنند، توضیح داد: ورزشکارانی که در زمره مشمولان خاص قرار می‌گیرند، می‌توانند دوران خدمت خود را در تیم‌های ورزشی نظامی و در چارچوب مقررات مربوطه سپری کنند.

رادان در ادامه با اشاره به تفاوت شرایط ورزشکاران حرفه‌ای با سایر سربازان گفت: سربازان دیگر ممکن است با توجه به سطح تحصیلات و تخصص خود به مناطق محروم یا محل‌های مختلف برای خدمت اعزام شوند، اما برای ورزشکاران حرفه‌ای این امکان فراهم شده که دوران خدمت خود را در حوزه تخصصی خود سپری کنند و این موضوع، به نوعی یک امتیاز برای آنان محسوب می‌شود.

وی همچنین درباره طرح‌هایی مانند «سرباز قهرمان» گفت: هر آنچه در این زمینه وجود داشته باشد، تابع ابلاغ و مقررات ستاد کل نیرو‌های مسلح است و ملاک عمل نیز همان مقررات ابلاغی خواهد بود.