مرکز مدیریت بحران ملی لیتوانی اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی این کشور تعطیل و جنگنده‌های ناتو برای مقابله با تهدید به پرواز درآمدند.

جوان آنلاین: از بریکینگ، مرکز مدیریت بحران ملی لیتوانی امروز (یکشنبه) اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس پس از مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی این کشور تعطیل شده است و جنگنده‌های ناتو نیز برای بررسی و مقابله با این تهدید به پرواز درآمده‌اند.

به گزارش ایرنا، در پی این حادثه، هشدار زرد از طریق تلفن همراه برای ساکنان پایتخت لیتوانی و مناطق تراکای و الکترنای ارسال شد و از شهروندان خواسته شد به دلیل احتمال حمله پهپادی، محل‌های امن و پناهگاه‌ها را شناسایی کرده و در صورت لزوم به آنها پناه ببرند.

هم‌زمان، جنگنده‌های ناتو از پایگاه ژوکنیای به پرواز درآمدند.

ویلمانتاس ویتکاوسکاس، مدیر مرکز مدیریت بحران ملی لیتوانی، در گفت‌و‌گو با رادیو LRT گفت: «مردم باید بدانند نزدیک‌ترین پناهگاه کجاست. شیء ناشناس همچنان در حال پرواز است و نیروی هوایی اقداماتی را برای خنثی‌سازی آن انجام داده است.»

مقام‌های لیتوانی هنوز درباره منشا این شیء پرنده یا اینکه آیا واقعا یک پهپاد بوده است، اطلاعات بیشتری ارائه نکرده‌اند.