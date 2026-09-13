جوان آنلاین: از بریکینگ، مرکز مدیریت بحران ملی لیتوانی امروز (یکشنبه) اعلام کرد فرودگاه بینالمللی ویلنیوس پس از مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی این کشور تعطیل شده است و جنگندههای ناتو نیز برای بررسی و مقابله با این تهدید به پرواز درآمدهاند.
به گزارش ایرنا، در پی این حادثه، هشدار زرد از طریق تلفن همراه برای ساکنان پایتخت لیتوانی و مناطق تراکای و الکترنای ارسال شد و از شهروندان خواسته شد به دلیل احتمال حمله پهپادی، محلهای امن و پناهگاهها را شناسایی کرده و در صورت لزوم به آنها پناه ببرند.
همزمان، جنگندههای ناتو از پایگاه ژوکنیای به پرواز درآمدند.
ویلمانتاس ویتکاوسکاس، مدیر مرکز مدیریت بحران ملی لیتوانی، در گفتوگو با رادیو LRT گفت: «مردم باید بدانند نزدیکترین پناهگاه کجاست. شیء ناشناس همچنان در حال پرواز است و نیروی هوایی اقداماتی را برای خنثیسازی آن انجام داده است.»
مقامهای لیتوانی هنوز درباره منشا این شیء پرنده یا اینکه آیا واقعا یک پهپاد بوده است، اطلاعات بیشتری ارائه نکردهاند.