تکرار دروغگویی ترامپ درباره ایران و ادعا درباره چین

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس تروریست و جنایتکار دولت تروریست آمریکا در ادامه تلاش برای جلب توجه در آستانه برگزاری انتخابات میان دورهای در اوج دروغگویی مدعی شد که ایران میخواهد به هر قیمتی توافق کند، اما من توافقی را که نقص داشته باشد امضا نمیکنم.
به گزارش تسنیم، وی برای مهار خشم روزافزون افکار عمومی داخلی (در آمریکا) و جهانی و توجیه جنگ بی فرجام علیه ایران ادعا کرد: جنگ علیه ایران قبل یا بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای پایان خواهد یافت.
ترامپ تروریست در بخش دیگر یاوه گوییهای خود به موضعگیری درباره نشست منطقهای میان ایران و کشورهای عرب منطقه پرداخت و مدعی شد که اهمیتی نمیدهد که کشورهای خلیج فارس با ایران دیدار کنند و این به خودشان بستگی دارد.
رئیس تروریست آمریکا در خصوص اوکراین هم گفت: زلنسکی باید از حمله به تأسیسات نفتی در روسیه دست بردارد.
وی در ادامه خودشیفتگیهای خود مدعی شد که رابطه فوقالعادهای با چین دارد.
ترامپ جنایتکار درباره روابط آمریکا با چین گفت: به نظرم در سالهای اخیر پکن با ما بسیار منصفانه رفتار کرده است. ما رابطه فوقالعادهای داریم.