کد خبر: 1379201
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله پهپادی به قطار حامل مقامات اروپایی نزدیک مرز لهستان

5 رسانه‌ها از حمله پهپادی به قطار حامل مقامات اروپایی از جمله بوریس جانسون نخست وزیر پیشین انگلیس نزدیک مرز لهستان خبر می‌دهند.

جوان آنلاین: به نقل از یورو نیوز، یک قطار مسافری که مقامات بلندپایه اروپایی از جمله بوریس جانسون نخست وزیر پیشین انگلیس و مشاوران ارشد وی را حمل می‌کرد، نزدیک مرز‌های لهستان هدف حمله یک پهپاد مهاجم قرار گرفت.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، شرکت دولتی راه آهن اوکراین (اوکرزالیزنیتسیا) اعلام کرد که روز یکشنبه، یک پهپاد روسی به لوکوموتیو یک قطار مسافربری در فاصله ۲ کیلومتری مرز لهستان اصابت کرده است.

بنا بر گزارش‌ها، این حمله در منطقه «ولین» اوکراین رخ داده و گمان نمی‌رود که این حادثه تلفاتی در پی داشته باشد.

این شرکت در کانال تلگرامی خود نوشت: دشمن برای دومین روز پیاپی به شبکه ریلی حمله کرده است. امروز در منطقه ولین و در فاصله دو کیلومتری مرز لهستان، دشمن لوکوموتیو یک قطار مسافربری را هدف قرار داد.

تیم مسئول پایش تهدیدات علیه خدمات ریلی، خطر را شناسایی و به موقع به خدمه قطار اطلاع داد؛ موضوعی که به آنها فرصت داد تا اقداماتی را برای حفظ ایمنی مسافران و کارکنان انجام دهند.

برچسب ها: حمله پهپادی ، قطار ، لهستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

بدون شرح

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سلفی مرگبار 

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

اوراق سلف سکه از ۱۸ شهریور عرضه می‌شود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار