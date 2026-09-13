تأکید آنکارا و دمشق بر تقویت روابط دوجانبه

جوان آنلاین: به نقل از الاخباریه، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در دمشق اعلام کرد مذاکرات امروز دو طرف بر فعالسازی کمیته عالی مشترک میان سوریه و ترکیه متمرکز بوده است؛ کمیتهای که قرار است به عنوان چارچوب نهادی روابط دو کشور عمل کند.
به گزارش ایرنا، الشیبانی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه «ابوالظهور» گفت این حمله حامل پیامی تخریبی و با هدف ضربه زدن به روند ساخت دولت (موقت) سوریه بوده است.
وی همچنین درباره تحولات جنوب سوریه و اقدامات رژیم صهیونیستی تأکید کرد مواضع دمشق در قبال تشدید تنشها ثابت و قاطع است و بر ضرورت عقبنشینی رژیم اسرائیل به خطوط پیش از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ تأکید دارد.
وزیر امور خارجه سوریه همچنین گفت دمشق در مسیر تشکیل یک ارتش ملی واحد و انحصار سلاح در دست نهادهای دولتی با گامهایی ثابت حرکت میکند.
الشیبانی با اشاره به روابط اقتصادی با ترکیه نیز اظهار داشت سوریه به دنبال افزایش حجم مبادلات تجاری با ترکیه به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال است.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این نشست گفت روابط سوریه و ترکیه طی دو سال گذشته پیشرفت بیسابقهای داشته است.
وی با بیان اینکه سوریه تلاشهای جدی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه انجام میدهد، گفت در دیدارهای دمشق درباره سفر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به سوریه نیز گفتوگو شده و این سفر «بسیار نزدیک» خواهد بود.
فیدان درباره تحولات مربوط به «قسد» نیز گفت اعلام این گروه درباره انحلال خود، اقدامی مثبت است، اما اجرای این تصمیم در میدان و روی زمین نیز اهمیت دارد.
وزیر خارجه ترکیه همچنین رژیم صهیونیستی را به هدف قرار دادن مستمر ثبات سوریه متهم کرد و گفت این اقدامات در نهایت به نفع نیروهای تروریستی در منطقه تمام میشود.
سفر فیدان به دمشق و رایزنیهای وی با مقامهای سوری در شرایطی انجام میشود که آنکارا و دمشق در تلاش برای تثبیت روابط دوجانبه و گسترش همکاریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی هستند.
موضوع امنیت مرزها، تحولات شمال و شرق سوریه، وضعیت «قسد»، حضور و اقدامات اسرائیلی در جنوب سوریه و همچنین افزایش مبادلات تجاری از جمله مهمترین محورهای مورد توجه دو طرف است.