جوان آنلاین: عبدالرحمن محمد عبدالله، معروف به «عرو»، رئیس منطقه جداییطلب سومالیلند از آمادگی این منطقه برای اعزام نیروی نظامی به نوار غزه خبر داد؛ پیشنهادی که در صورت درخواست آمریکا یا رژیم صهیونیستی میتواند زمینه حضور حداکثر ۲ هزار نیروی سومالیلندی در نیروی بینالمللی پیشنهادی برای غزه را فراهم کند.
به گزارش ایسنا، وی در گفتوگو با رسانههای اسرائیلی در حاشیه نشست «گفتوگوی آمریکایی ـ خاورمیانه» در واشنگتن گفت دولت این منطقه آماده است در صورت درخواست آمریکا یا اسرائیل، تا ۲ هزار نیروی نظامی در اختیار نیروی بینالمللی پیشنهادی برای برقراری ثبات در نوار غزه قرار دهد.
اظهارات رئیس سومالیلند در حالی مطرح شده است که بحث درباره تشکیل یک نیروی بینالمللی برای استقرار در غزه و نقش احتمالی کشورهای مختلف در تأمین نیرو، به یکی از موضوعات مورد توجه در طرحهای مربوط به آینده این منطقه تبدیل شده است.
این منطقه جداییطلب در شمال سومالی قرار دارد و طی سالهای گذشته تلاش کرده است روابط سیاسی و امنیتی خود را با کشورهای مختلف، بهویژه آمریکا و اسرائیل، گسترش دهد.
سومالیلند در سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال از کشور سومالی کرد، اما تاکنون بهعنوان یک کشور مستقل از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است.