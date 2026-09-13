هیئت مدیره استقلال به مدت ۲ سال ابقا شدند

جوان آنلاین: به نقل از رسانه باشگاه استقلال، مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال (سهامی عام)، روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ در محل ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این مجمع با حضور سهامداران و نمایندگان قانونی مربوط، برخی از اعضای هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه و نمایندگان مراجع ذیربط برگزار شد و پس از تشکیل ارکان مجمع و انجام تشریفات قانونی، دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، انتخاب اعضای حقوقی هیئتمدیره شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال در دستور کار قرار گرفت که در نهایت اعضای حقوقی هیئتمدیره، مطابق ترکیب پیشین ابقا شدند.