جوان آنلاین: به نقل از تاس، الکسی لیخاچف مدیرعامل شرکت دولتی روساتم اعلام کرد: کی یف روز جمعه مجموعهای از حملات ترکیبی را علیه تانکرهای حامل سوخت دیزل برای نیروگاه هستهای زاپروژیا انجام داد.
به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت دولتی روساتم در این خصوص ادامه داد: کی یف با وجود آگاهی کامل از اینکه سوخت دیزل برای نیروگاه هستهای زاپروژیا حیاتی است، تانکرهای حامل این سوخت برای نیروگاه را هدف قرار داد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید این اقدام جنایتکارانه را به شدت محکوم و عاملان آن را معرفی کند.
الکسی لیخاچف سپس اضافه کرد: در حمله کی یف به تانکرهای حامل سوخت دیزل برای نیروگاه هستهای زاپروژیا، ۲ نظامی روس کشته و شماری نیز زخمی شدند. کی یف آشکارا در مسیر تحریک به وقوع یک حادثه هستهای در بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: غرب باید شهامت آن را داشته باشد که دست کم از هولناکترین جنایات رژیم زلنسکی فاصله بگیرد.