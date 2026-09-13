بازداشت یکی از سرکردگان داعش در کرکوک

جوان آنلاین: در یک عملیات پیشگیرانه و کیفی، نیروهای اطلاعات نظامی عراق «ابو ساهر»، یکی از برجستهترین رهبران داعش در کرکوک را که به عنوان یک هدف با ارزش برای سرویسهای امنیتی طبقهبندی شده بود، دستگیر کردند.
به گزارش ایسنا، به گزارش بغداد الیوم، این عنصر تروریستی در ناحیه «یایچی» در کرکوک و بر اساس ماده ۴/۱ قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شد. نیروهای امنیتی پس از شناسایی محل اختفای وی، موفق به دستگیری او شدند.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، ابوساهر پیشتر چندین مسئولیت را در ساختار موسوم به «ولایت عراق» داعش بر عهده داشته که از جمله آن میتوان به فعالیت در «فرقه الیرموک» و «دیوان خدمات» در استان الانبار اشاره کرد.