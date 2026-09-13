آماده برگزاری کمیسیون اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی هستیم

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیدار با رییس جمهور آفریقای جنوبی، اظهار داشت: آفریقای جنوبی و مرحوم نلسون ماندلا برای من در جوانی همواره سمبل مبارزه با ظلم و تبعیض نژادی بودند و دفاع امروز شما از مردم مظلوم فلسطین بسیار چشمگیر و قابل تقدیر است.
رئیس جمهور با اشاره به اشتراک دیدگاههای دو کشور در مسائل بینالمللی، تصریح کرد: ما تمایل داریم روابطمان را با آفریقای جنوبی در حوزههای مختلف گسترش دهیم تا این نگاه در دنیا ترویج یابد.
پزشکیان ضمن دعوت از رییس جمهور آفریقای جنوبی برای حضور در تهران، گفت: ما آماده برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور برای پیشبرد برنامههای همکاری مشترک و تقویت و توسعه ارتباطات بین دو کشور هستیم.
سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز با اشاره به مقاومت و استقامت ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان گفت: روابط ما با ایران همواره حائز اهمیت بوده است و تلاش میکنیم این رابطه در آینده نیز تقویت و توسعه یابد.
رییس جمهور آفریقای جنوبی ضمن محکومیت اقدامات اسرائیل در غزه، گفت: ما در خصوص مسئله فلسطین خود را موظف به حمایت میدانیم، مرحوم نلسون ماندلا حمایت از فلسطین را مورد تاکید قرار داده بودند.
رامافوسا توسعه همکاریهای اقتصادی ایران در قالب بریکس را مورد تاکید خطاب کرد و گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی میتواند به عنوان راهبردی بلند مدت برای تحقق برنامههای اقتصادی بین دو کشور مثمر ثمر واقع شود.