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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای شرکت آنتروپیک درباره تلاش یمنی‌ها برای ساخت موشک با هوش مصنوعی/ پاسخ انصارالله

5 شرکت آمریکایی مالک چت‌بات هوش مصنوعی کلود مدعی شد کاربران یمنی در شمال این کشور که تحت کنترل انصارالله است تلاش کرده‌اند با استفاده از این چت‌بات دست به طراحی موشک‌های پیشرفته بزنند؛ ادعایی که با واکنش دفتر سیاسی انصارالله روبه‌رو شد.

جوان آنلاین: شرکت آمریکایی آنتروپیک سازنده چت‌بات هوش مصنوعی کلود، مدعی شد حساب‌هایی کاربری در شمال یمن که تحت کنترل جنبش انصارالله قرار دارد، از این مدل هوش مصنوعی برای توسعه سلاح‌های پیشرفته استفاده کرده‌اند. این شرکت مدعی است پس از شناسایی، حساب‌های مذکور را مسدود کرده است.

بره گزارش ایسنا، بر اساس ادعای این شرکت، کاربران یادشده هرچند در «راه‌اندازی یک دستگاه عملیاتی» ناکام ماندند، اما یک آزمایش ناموفق با راکت هدایت‌شونده انجام دادند. این شرکت در ادامه این گزارش ادعایی خود عنوان کرد دلیل اطلاع پیدا کردنش از این موضوع این است که همان کاربران برای پی بردن به علت شکست آزمایش، دوباره به چت‌بات کلود مراجعه کرده بودند.

هر چند این شرکت آمریکایی هویت کاربران این حساب‌ها را فاش نکرد، اما خبرگزاری آسوشیتدپرس نتیجه می‌گیرد که اشاره این گزارش به نواحی کوهستانی شمال یمن که در کنترل انصارالله است به طور غیرمستقیم این پیام را می‌رساند که یمنی‌ها در تلاش برای دستیابی به تسلیحات پیچیده‌تر هستند. این در حالی است که این جنبش هم‌اکنون از طیفی از پهپادها، موشک‌ها و دیگر مهمات در دفاع از یمن و مقابله با تجاوز سعودی-آمریکایی استفاده می‌کند.

واکنش دفتر سیاسی انصارالله

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در واکنش به این گزارش، آن را «غیرمنطقی و غیرعقلانی» خواند و تأکید کرد که این جنبش برای توسعه و تولید توانمندی‌های نظامی به منابع عمومی وابسته نیست. او تصریح کرد: «نیرو‌های مسلح ما از توانمندی‌ها و فناوری تولید مدرن، متنوع و پیشرفته‌ای برخوردارند که در طول دوره تجاوز سعودی به یمن انباشته‌اند.» الاسد با اشاره به دخالت عربستان در جنگ ۱۲ ساله یمن، تأکید کرد که همه سلاح‌های ما تنها برای دفاع از خود به کار می‌روند.

 گزارش مذکور منتشر شده از سوی شرکت آنتروپیک، سومین گزارش این شرکت از مارس ۲۰۲۵ تاکنون با موضوع سوءاستفاده جهانی از پلتفرم‌های هوش مصنوعی این شرکت است و یافته‌های بازه زمانی دسامبر تا اوت را تشریح می‌کند؛ یافته‌هایی که از فعالیت گروه‌های تحت حمایت دولت‌ها در پخش تبلیغات تا تحقیق بازیگران ناشناس درباره چگونگی کشنده‌تر کردن سلاح‌های بیولوژیکی را در بر می‌گیرد.

آنتروپیک در این گزارش همچنین مدعی شده یک سلول در شمال یمن را شناسایی کرده که سه برنامه تسلیحاتی متفاوت را دنبال می‌کرد؛ از جمله یک موشک چندمنظوره با قابلیت پرواز در سرعت مافوق صوت و یک کلاهک جنگی که از سخت‌افزار تلفن همراه برای مانور در میانه مسیر بهره می‌برد.

به ادعای این شرکت، بازیگران مستقر در یمن به جای به کارگیری مهندسان نرم‌افزار انسانی، از کلود کد برای توسعه نرم‌افزار هدایت، ناوبری و کنترل استفاده کرده‌اند. موشک‌های چندمنظوره به موشک‌هایی گفته می‌شود که قابلیت نصب کلاهک‌ها و سیستم‌های هدایت مختلف روی یک طراحی پایه واحد برای آنها وجود دارد و این یک روش مقرون‌به‌صرفه‌تر برای ساخت سلاح‌های زمینی، دریایی و هوایی به شمار می‌رود.

آنتروپیک همچنین مدعی است شواهدی در اختیار دارد که پیش از مسدود شدن حساب‌ها، کاربران یک جعبه ابزار شبیه‌سازی آفلاین ساخته بودند که از کلود یا هیچ پلتفرم رایانشی دیگری استفاده نمی‌کند.

برچسب ها: انصارالله یمن ، موشک ، هوش مصنوعی
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