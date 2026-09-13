نیروگاه زاپوریژیا: اوکراین بیش از ۱۰ حمله پهپادی علیه مرکز آموزش نیروگاه انجام داده است

جوان آنلاین: سرویس مطبوعاتی نیروگاه اتمی زاپوریژیا امروز-یکشنبه-اعلام کرد که نیروهای اوکراینی به مرکز آموزشی این نیروگاه ۱۰ حمله پهپادی انجام دادهاند.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه مطرح شد: نیروهای اوکراین از شامگاه ۱۲ سپتامبر به مرکز آموزش نیروگاه زاپوریژیا که بخشی از روس اتم (شرکت هستهای دولتی روسیه) است، حمله کردهاند. تا به امروز، بیش از ۱۰ حمله ثبت شده است. طبق اطلاعات اولیه، تلفاتی وجود ندارد. میزان خسارات وارد شده در حال ارزیابی است.
بر اساس این بیانیه، خطر بالای حملات بیشتر همچنان وجود دارد.
پیشتر، الکسی لیخاچف، مدیرعامل روس اتم مدعی حمله اوکراین به کامیونهای حامل سوخت دیزل برای نیروگاه زاپوریژیا طی روزهای اخیر شده بود که به گفته او، جان ۲ نظامی روس را گرفت و چند مجروح بر جای گذاشت.
لیخاچف پس از این حمله گفت که کییف آشکارا رویه تحریک به وقوع حادثه هستهای با پیامدهای غیرقابل پیشبینی را در پیش گرفته است.
او گفت: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید این اقدام جنایتکارانه را به شدت محکوم کند و مسئولان آن را نام ببرد. حامیان غربی کییف نیز باید شجاعت آن را پیدا کنند که حداقل از بدترین جنایات رژیم زلنسکی فاصله بگیرند.»
نیروگاه زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اروپا با ۶ راکتور در هفتههای نخست جنگ اوکراین که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، توسط نیروهای روسیه به تصرف درآمد. هر دو طرف به طور منظم یکدیگر را به اقداماتی متهم میکنند که ایمنی این نیروگاه را به خطر میاندازد و خطر یک حادثه هستهای را افزایش میدهد.
اوکراین خواستار آن شده است که روسیه نیروگاه را ترک کند و بهرهبرداری از آن را به کییف بازگرداند-خواستهای که مسکو آن را رد کرده است. کییف همچنین ادعاهای پیشین درباره حمله به نیروگاه زاپوریژیا را رد کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک تیم ناظر را به طور دائم در این نیروگاه همراه با سه نیروگاه فعال دیگر اوکراین، مستقر کرده است. آژانس بارها به عنوان میانجی در مواقع بروز اختلاف عمل کرده و ماه گذشته به برقراری یک آتشبس محلی برای انجام دادن تعمیرات و بازگرداندن اتصالات برق خارجی کمک کرد.