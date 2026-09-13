واکنش کاپیتان تیم ملی والیبال به از دست دادن سهمیه المپیک ۲۰۲۸

تیم ملی والیبال ایران در دیدار نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر صفر مغلوب ژاپن شد و با کسب عنوان نایب‌قهرمانی، نهمین مدال خود در تاریخ این رقابت‌ها را به دست آورد.

امین اسماعیل‌نژاد، کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران، درباره تلاش تیم در این رقابت‌ها اظهار داشت: بحث یک امتیاز و دو امتیاز نیست. ما از اول تورنمنتی که آمدیم اینجا، برای هر پوئن و هر لحظه واقعاً جنگیدیم برای هدفی که داشتیم. مطمئنم نه‌تنها من، بلکه بقیه بچه‌ها هم صد خودشان را در بازی گذاشتند.

وی درباره دیدار فینال مقابل ژاپن گفت: در یک سری از بخش‌های بازی نقطه ضعف داشتیم و باید بیشتر روی آنها کار کنیم. ژاپن توانست نقاط ضعف ما را پیدا کند و به خوبی از آنها استفاده کند. آنها متمرکزتر از ما بودند.

اسماعیل‌نژاد با اشاره به قدرت حریف افزود: همان‌طور که گفتیم، ژاپن واقعاً جزو شش تیم برتر دنیاست و من مطمئنم هر کسی که در زمین بود، چه تیم ما و چه تیم ژاپن، برای کسب طلای این مسابقات جنگید.

قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران در پایان گفت: نشد، اما ما راهمان را ادامه می‌دهیم. مطمئنم مردم هم پشت ما هستند و می‌دانند که ما کم نگذاشتیم. امیدوارم در آینده حرف بیشتری برای گفتن داشته باشیم.