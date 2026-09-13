عراق زمان ازسرگیری تبادلات تجاری در گذرگاه مرزی شلمچه با ایران را اعلام کرد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق اعلام کرد که بر اساس دستورات «علی فالح الزیدی» نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، پس از بازنگری در روند کاری و تکمیل ملزومات سازمانی و فنی، تردد مسافران و فعالیتهای تجاری در گذرگاههای الشیب (چذابه)، شلمچه و مندلی (سومار) ازسرگرفته میشود.
به گزارش ایرنا، این نهاد امنیتی توضیح داد که ورود مسافران از طریق دو گذرگاه الشیب (چذابه) و شلمچه از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه آغاز شده است؛ در حالی که فعالیتهای تجاری در گذرگاه مرزی شلمچه روز دوشنبه، در گذرگاه مندلی روز سهشنبه، و در گذرگاه الشیب (چذابه) روز پنجشنبه آینده ازسرگرفته خواهد شد و تمامی این فعالیتها رأس ساعت ۶ صبح آغاز میگردد.
این مرکز تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب هماهنگی میان دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و سازمان گذرگاههای مرزی و با هدف بهروزرسانی سامانهها و رویهها، تقویت امنیت گذرگاهها و حفظ روانی جریان تردد شهروندان و تبادلات تجاری به اجرا درآمده است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است که روند تردد و تبادل تجاری با ایران متوقف نشده و همچنان به صورت شبانهروزی از طریق دو گذرگاه زرباطیه (مهران) و المنذریه (خسروی) در جریان است.