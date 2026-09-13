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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: جنگ با ایران پیش از انتخابات یا پس از آن پایان خواهد یافت!

3 ترامپ که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره، شکست هم حزبی‌های جمهوریخواه خود را حتمی می‌داند، ادعا کرد: جنگ با ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای یا بلافاصله پس از آن پایان خواهد یافت!

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ایران می‌خواهد به هر قیمتی به توافق برسد، اما من توافقی را که بی نقص نباشد، امضا نخواهم کرد!

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور شکست هم حزبی‌های جمهوریخواه خود را حتمی می‌داند، کوشید بخشی از شکست‌های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده‌ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: جنگ با ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای یا بلافاصله پس از آن پایان خواهد یافت!

وی بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای تهران ادعا کرد: ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت؛ ما اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد!

دونالد ترامپ سپس ادامه داد: رئیس جمهور زلنسکی باید حملات به تأسیسات گازوئیل در روسیه را متوقف کند.... چین در سال‌های اخیر با ما بسیار منصفانه رفتار کرده است. در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتر هستیم.... انتخابات ونزوئلا تنها در صورتی می‌تواند برگزار شود که آنها برای آن آماده باشند.

ترامپ در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر «نظر شما درباره نشست کشور‌های خلیج فارس و ایران چیست؟»، گفت: اهمیتی نمی‌دهم. به خودشان بستگی دارد.

برچسب ها: ترامپ ، جنگ ، ایران
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