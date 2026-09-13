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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۱
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رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی: از اقدام پوتین درباره بحران اوکراین تحت تاثیر قرار گرفتم

6 رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت از ابراز تمایل و اقدام رئیس‌جمهور روسیه برای دستیابی به حل‌وفصل مناقشه اوکراین بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است.

جوان آنلاین: سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ریانووستی گفت: من از ابراز تمایل ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای حل مناقشه اوکراین بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.

به گزارش ایسنا، به گفته رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، پوتین در مورد فرآیند‌های مختلف با هدف دستیابی به صلح و حل مناقشه در اوکراین که با مشارکت طرف‌های مختلف در حال انجام است، به او توضیح داد.

پوتین و رامافوسا در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو، دیدار دوجانبه‌ای نیز برگزار کردند.

رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی اظهار کرد: در طول گفت‌وگوهایمان، رئیس‌جمهور پوتین درباره فرآیند‌های مختلفی که با مشارکت طرف‌های مختلف برای دستیابی به صلح و توافق در جریان است، به ما توضیحاتی ارائه داد و ما نسبت به این واقعیت که بحث‌ها ادامه دارد، دلگرم شدیم.

سیریل رامافوسا با بیان اینکه مناقشه در اوکراین باید از طریق مذاکره حل شود، گفت: همانطور که به یاد دارید، آفریقای جنوبی به همراه تعدادی دیگر از کشور‌های آفریقایی در ماموریت صلح روسیه و اوکراین شرکت کرد. پیام اصلی ما این بود که ما می‌خواهیم مناقشه را از طریق مذاکره حل کنیم و به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز دست یابیم.

وی افزود: این وضعیت همچنان ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نه حتی غیرمستقیم، بلکه مستقیما، زیرا ما به کود و غلات این منطقه وابسته هستیم و قیمت اینها افزایش یافته است.

برچسب ها: آفریقای جنوبی ، روسیه ، اوکراین
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