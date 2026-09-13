جوان آنلاین: براساس نظرسنجی موسسه «ایپسوس»، میزان محبوبیت «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه به پایینترین سطح از زمان ورود او به قدرت رسیده و تنها ۱۶ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی دیدگاه مثبتی نسبت به او داشتهاند.
به گزارش ایسنا، براساس این نظرسنجی، «سباستین لکورنو» نخستوزیر فرانسه نیز شرایط چندان بهتری ندارد و محبوبیت او ۲۰ درصد برآورد شده است؛ رقمی که نشاندهنده کاهش هفت واحد درصدی محبوبیت اوست.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان میدهد محبوبیت ماکرون در میان هواداران احزاب مخالف بهطور کلی کاهش یافته است، اما افت قابلتوجه دیدگاههای مثبت نسبت به او در میان هواداران «رنسانس»، «مودم» و «هورایزنز» نیز مشاهده میشود.
لکورنو نیز با کاهش شدید محبوبیت در میان هواداران رنسانس، مودم و هورایزنز مواجه شده است.
در بخش دیگری از این نظرسنجی، از شرکتکنندگان درباره مهمترین نگرانیهای مردم فرانسه سؤال شده است. «مشکلات مربوط به قدرت خرید» با انتخاب ۵۴ درصد از پاسخدهندگان در صدر نگرانیهای فرانسویها قرار گرفته است.
پس از قدرت خرید، «آینده نظام تأمین اجتماعی»، مسائل زیستمحیطی، مهاجرت و سطح بدهی و کسری بودجه در میان مهمترین نگرانیهای شرکتکنندگان در این نظرسنجی قرار گرفتهاند.
این نظرسنجی با مشارکت ۱۰۰۰ فرد بزرگسال و براساس روش سهمیهبندی انجام شده و نمونه مورد بررسی، نماینده جمعیت فرانسه اعلام شده است. حاشیه خطای این نظرسنجی نیز بین ۰.۶ تا ۳.۱ واحد درصد عنوان شده است.