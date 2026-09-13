کد خبر: 1379175
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

درخواست انصارالله برای پایان دادن به جنگ داخلی در یمن

6 رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت صنعا و سخنگوی انصارالله یمن با اعلام آمادگی برای بازگشت همه طرف‌ها، بر گشوده بودن در‌های صنعا به روی شهروندان یمنی تأکید کرد و خواستار پایان دادن به درگیری داخلی شد.

جوان آنلاین: محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیئت مذاکره‌کننده صلح یمن تأکید کرد که صنعا از همه مردم کشور استقبال می‌کند و در‌های آن برای بازگشت همگان باز است تا به عنوان شریک و شهروند خوب، با همان حقوق و مسئولیت‌هایی که دیگر مردم کشور دارند، در چارچوب ابتکاری جدید از سوی صنعا بازگردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش المساء پرس، عبدالسلام همچنین گفت عفو صادرشده توسط مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن نشان‌دهنده اهتمام رهبری به جلوگیری از خونریزی و پایان دادن به درگیری داخلی است. وی به کسانی که همچنان در صف دشمنان کشور قرار دارند و به جنگ داخلی دامن می‌زنند توصیه کرد به راه درست و نیز به سرزمین خود بازگردند؛ به‌ویژه آنکه مشخص شده است طرح دشمنان کشور، جنگ و درگیری است و هدف از آن فرسوده کردن مردم کشور در خدمت منافع خود است.

وی در ادامه افزود: «ادامه جذب و بسیج نیرو در کنار طرف‌های خارجی متخاصم، جز ویرانی بیشتر و درگیری داخلی نتیجه‌ای نخواهد داشت و به تداوم محاصره ظالمانه مردم یمن و محرومیت آنان از منابع، ثروت، استقلال و حاکمیتشان کمک خواهد کرد.»

رئیس هیئت مذاکره‌کننده صنعا همچنین از همه افرادی که اردوگاه‌های وابسته به عربستان سعودی را ترک کرده و به سمت خانواده‌های خود بازگشته‌اند، تمجید کرد و آگاهی فزاینده نسبت به واقعیت توطئه‌های خارجی علیه کشور و تلاش‌های آنها برای تضعیف و تجزیه آن از طریق دامن زدن به جنگ‌ها، سلاح و تمامی ابزار‌های کشتار و ویرانی را ارج نهاد.

برچسب ها: انصارالله ، جنگ داخلی ، یمن
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