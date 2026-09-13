اعزام جنگنده ناتو در پی مشاهده پهپاد در حریم هوایی لیتوانی

جوان آنلاین: به نقل از تاس، یک فروند جنگنده ناتو پس از گزارش مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی به پرواز درآمد.

به گزارش مهر، مرکز واکنش اضطراری لیتوانی اعلام کرد دست‌کم یک جنگنده ناتو در پی گزارش مشاهده یک پهپاد احتمالی در حریم هوایی این کشور به پرواز درآمده است. این جنگنده از یک پایگاه در شمال لیتوانی برخاست.

پیش از این، یک منبع در مرکز کنترل ترافیک هوایی منطقه اطلاعات پروازی ویلنیوس که مسئول نظارت بر تردد هوایی بر فراز لیتوانی است، به تاس گفته بود فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس پس از شناسایی پهپاد‌های ناشناس در آسمان، به‌طور موقت پرواز‌های ورودی و خروجی را متوقف کرده است.