جوان آنلاین: از روابط عمومی دفتر نخست وزیری پاکستان در اسلامآباد، شهباز شریف امروز با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفت وگوی تلفنی انجام داد.
به گزارش ایرنا، وی آنچه را که حملات به زیرساختهای غیرنظامی و اقتصادی عربستان سعودی خواند، محکوم و با این کشور ابراز همبستگی کرد.
شهباز شریف افزود که وی به همراه وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان به تلاشهای خود برای کاهش تنشها و برقراری صلح در منطقه ادامه خواهند داد.
محمد بن سلمان نیز از پاکستان به خاطر حمایت از عربستان و همچنین تلاشهایش برای صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد.
سران دو کشور توافق کردند که به تماسهای نزدیک خود ادامه دهند.