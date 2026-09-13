۲۴.۳ همت هزینه شهرداری تهران در جنگ رمضان / ارائه تفریغ بودجه به شورای شهر تا ۲ هفته آتی

معاون شهردار تهران با اعلام این خبر که شهرداری متمم بودجه به شورا ارائه خواهد داد، گفت: تمام تراکنش‌های مالی و ابهامات در قالب تفریغ بودجه ۱۴۰۴ تا دو هفته آینده به صحن شورای شهر می‌آید.

جوان آنلاین: مجید باقری - معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا‌های شهرداری تهران در نشستی خبری اظهار کرد: اواخر دوره قبل مدیریت شهری یک تصمیم فرا راهبردی گرفته شد و حوزه برنامه ریزی و سرمایه انسانی با هم ادغام شدند. حدود ۱۰۰ هزار پرسنل داریم که ارزیابی عملکرد و جذبشان حجم کار بسیار سنگینی است و بسیار وقت می‌برد. تصمیم بر این بوده که این حوزه با برنامه ریزی ادغام شود؛ باید ۴۰۰ همت از اعتبارات در این حوزه پایش شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در شهرداری امکان ندارد یک اتفاق بیفتد و اعتبار نداشته باشد. حجم بسیار سنگینی از مراجعات مدیران برای اعتبارات‌شان را داریم. همچنین از دیگر وظایفمان از ابتدای دوره حدود ۵۴ هزار مکاتبه داشتیم؛ هر نامه ارسال شده به شهرداری ابتدا به معاونت برنامه ریزی می‌رسد و بعد به معاونت تخصصی ارسال می‌شود. این نامه‌ها باتوجه به سیاست‌های ما ممیزی می‌شوند. از ابتدای سال گذشته تا ماه گذشته مجموعا به ۹۳ درصد از مصوبات‌مان رای مثبت دادند. این عدد نشان می‌دهد که تعاملات‌مان با اعضای شورا خوب بوده است.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: لایحه استردادی جدی نداشتیم و در مورد تذکرات مدت‌ها بررسی کردیم که ۹۶ درصد از تذکرات را بررسی کردیم. همچنین به هیچ وجه تعمدی درباره نوع نگارش نیست و برخی مواقع نیز پاسخ‌ها شاید قانع کننده نبوده، اما در نهایت نیاز به برگزاری جلسه و مذاکره بوده است. در مجموع همه این نوع پاسخ‌ها به تعداد انگشت‌های دست هم نمی‌رسد. ما با شورای شهر همگرایی خوبی داریم.

وی نسبت به طولانی شدن زمان تذکرات در شورای شهر انتقاد و به تغییر قانون تذکرات اشاره کرد و گفت: تذکرات باید مکتوب ارایه و خلاصه‌اش قرائت شود. یکی از مصوبات مجلس تغییر فرآیند تذکر است؛ تذکرات اعضای شورای شهر باید مکتوب و به هیات رییسه ارائه شود. با همه اینها تذکرات و همه مسائل برای آقای زاکانی بسیار مهم هستند و همه مطالب را دنبال می‌کند. اعتقاد داریم اگر کمک‌های شورا نباشد، شهرداری نمی‌تواند موفق عمل کند.

باقری اضافه کرد: مهم‌ترین میثاق ما برنامه‌مان است؛ شهرداری برنامه‌های پارلمان محلی را در قالب برنامه چهارم توسعه پیش می‌برد و اعتقاد داریم این برنامه ۷۸ درصد محقق شده است. پیام این مساله کار براساس برنامه بوده است. بودجه‌های سالانه برشی از زبان مالی برنامه است، اما سوال این جاست که با کدام برنامه باید پیش رویم وقتی برنامه چهارم به پایان رسیده است. مهم‌ترین چالش ما این است که سند بالادستی نداریم و طرح جامع تهران تمام شده است.

وی همچنین با بیان اینکه مساله تفریغ بودجه ۱۴۰۴ تا دو هفته آینده به صحن شورای شهر می‌آید، گفت: تمام تراکنش‌های مالی و ابهامات آماده خواهد شد تا پیش از پایان شهریور به صحن شورای شهر بیاید. ما امسال می‌خواهیم متمم بودجه بدهیم؛ علاوه بر آن متمم هم می‌آوریم و کم و کسری‌های مترو را با متمم جبران می‌کنیم.

باقری با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه منابع انسانی تصریح کرد: باتوجه به تورم موجود، زندگی بسیاری از کارکنان و مردم مشکل دارد. ما در این حوزه سعی کردیم به سمت تامین مسکن کارکنان برویم. مسکن بهشت ۱ و پروژه نرگس را به نتیجه رساندیم و برخی‌ها استقبال کردند و حدود ۵۸۰۰ نفر مشارکت کردند. ما توکن‌ها را تکمیل وجه کردیم تا کسانی که ثبت نام کردند یک واحد آپارتمان خرید کنند. کسانی که به پروژه اول اعتماد کردند با متری ۳۷ میلیون تومان خانه خریدند؛ نصف هزینه را اکنون دادند و نصف دیگر را به صورت پنج ساله پرداخت می‌کنند. همین الان آنجا متری بیش از ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. برای پروژه‌های دوم و سوم به زودی کار آغاز خواهد شد و لایحه‌اش به زودی به شورا ارائه می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: یکی از تئوری‌های ما ارتقا است؛ با روش جدید میزان ارتقای نفرات پنج ساله معادل میزان ارتقای ۱۰ سال گذشته است. دلیلش این بود که می‌خواستیم حقوق‌ها بالاتر برود. حقوق نصف کارکنان ما نظام پرداخت هماهنگ و نصف دیگر نیز قانون کار هستند؛ با وجود مشکل بودن کار، اما در تلاش هستیم تعادل ایجاد کنیم.

باقری اضافه کرد: برای موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود نظراتی داریم، اما برای اینکه فضای صحن اداره شود صلاح این است که پاسخی نداشته باشیم. همواره اعضای شورا را دعوت کرده‌ایم تا در فضای سازنده و بدون حاشیه کار‌ها را جلو ببریم. آقای زاکانی نسبت به موضوعات صحن شورا به روز هستند و ما در این خصوص دقیق کار می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره مجموع هزینه کرد ساختمان‌های آسیب دیده گفت: در بودجه به ما اجازه داده شده بود که اگر شرایط استثنایی رخ دهد ۴ درصد اختیارات شهرداری است که این ۴ درصد معادل ۱۲.۸ همت است. سپس نیز از تبصره بودجه به مبلغ ۵ همت استفاده کردیم. در جلسات فوق العاده شورا دو درصد این درصد اضافه شد. از نظر اعتباری حدود ۲۴.۳ همت برای جنگ ۴۰ روزه هزینه کردیم.

باقری با اشاره به پروژه‌های عمرانی سطح شهر تهران تصریح کرد: ۶ هزار و ۳۷۵ پروژه در سال جاری تعریف شده است؛ تاکنون میزان تحقق این پروژه‌ها ۱۰۳ درصد است. این یعنی جنگ باعث نشد پروژه‌های شهری متوقف شود. همچنین سه هزار و ۴۸۳ پروژه در طرح من شهردارم به ثبت رسید و ۹۰۰ هزار دانش آموز در این طرح شرکت کردند و اولویت‌بندی برای مدارس در این زمینه انجام شد. تاکنون نیز ۶۹ درصد از این پروژه‌ها محقق شدند و دلیل عدم تحقق مابقی آن، اجرای برخی طرح‌ها در نیمه دوم سال است و امکان اجرای آنها در نیمه اول سال وجود نداشت.

باقری درباره تاخیر در بارگذاری‌های جدید در سامانه شفافیت در شهر تهران مطرح کرد: هر کدام از بخش‌هایی که شفاف نیست را به ما اعلام کنید. تمام تلاش‌مان این است آخرین به روز رسانی انجام شود.