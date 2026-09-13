عبور کرونا از آستانه هشدار بالا / آنفلوآنزا نوع B در گردش

جوان آنلاین: بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و بر اساس دادههای نظام مراقبت دیدهوری تنفسی، دو پاتوژن تنفسی (آنفلوآنزا و کووید_۱۹) در هفته بیستوپنجم سال جاری (منتهی به ۲۰ شهریور)، نسبت موارد دارای علائم عفونتهای تنفسی نسبت به هفته گذشته در مراجعان سرپایی «کمی کاهش» و در بیماران بستری «اندکی افزایش» یافته است؛ به نحوی که ۷.۴ درصد از مراجعین سرپایی دارای علائم شبه آنفلوانزا "ILI" و ۶.۹ درصد از مراجعین بستری دارای علائم تنفسی شدید "SARI" هستند. میزان عفونتهای تنفسی مراجعان سرپایی و بستری در هفته گذشته به ترتیب ۸.۱ و ۶.۶ درصد بود.
به گزارش ایسنا، در این نظام مراقبت دیدهوری، از میان ۱۸۷ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات "ILI" یا "SARI"، درصد مثبت از نظر آنفلونزا به ۴.۲ درصد رسیده که این نسبت در هفته مشابه سال قبل «صفر» درصد بود. همچنین درصد مثبت کووید-۱۹ نسبت به هفته قبل افزایش نشان میدهد و از آستانه هشدار بالا عبور کرده و به ۱۱.۷ درصد رسیده است. بنابراین، ضرورت تشدید مراقبتهای عفونتهای حاد تنفسی مورد تاکید ویژه قرار میگیرد. این نسبت در هفته مشابه سال قبل ۸.۷ درصد بود.
براساس دادههای نظام مراقبت غیردیدهوری آزمایشگاهی، در هفته بیستوپنجم سال جاری، در مجموع ۴۲۹۶ (۹۵.۹ درصد از بیماران بستری اخذ شده) نمونه تنفسی در آزمایشگاههای مولکولی دانشگاههای علومپزشکی کشور آزمایش شده که ۱۰۳ مورد آنفلوانزا مثبت بوده که معادل ۲.۴ درصد است. نسبت نمونههای تنفسی آزمایش شده در هفته بیستوپنجم سال جاری نسبت به هفته گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است.
۶۶.۶ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا را تایپ B تشکیل میدهد و همچنان تایپ غالب به حساب میآید. آنفلوآنزا نوع A، تایپ غالب در مقطع زمانی مشابه در سال گذشته بود.
بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، استان بوشهر با ۱۱.۹ درصد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارند. همچنین دو استان خوزستان و کرمان به ترتیب با ۹.۳ و ۸.۸ درصد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار پایین گزارش شدهاند.
۳۶.۸ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق دارد؛ ۷.۷ درصد موارد مثبت آنفلوانزا برای گروه سنی کمتر از ۲ سال است. همچنین گروههای سنی (۲ تا ۵ سال) و (۶ تا ۱۵ سال) به ترتیب ۱۱.۶ و ۱۷.۵ درصد از موارد مثبت آنفلوآنزا را به خود اختصاص دادهاند.