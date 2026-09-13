جوان آنلاین: از ریاستجمهوری، مسعود پزشکیان عصر امروز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، در پایان حضور در نشست سران بریکس در دهلی نو، با اشاره به برگزاری نشست اعضای بریکس و کشورهای متقاضی پیوستن به این مجموعه اظهار داشت: اعضای اصلی بریکس ۱۱ کشور هستند و ۱۰ کشور دیگر نیز درخواست پیوستن به این مجموعه را مطرح کردهاند که در نشست مشترک با این کشورها، گفتوگوهای بسیار خوبی انجام شد.
رئیسجمهور با بیان اینکه تمام تلاش هیئت جمهوری اسلامی ایران بر تبیین مواضع کشورمان و پیگیری اهداف تعیینشده برای این اجلاس متمرکز بود افزود: محورهایی که در این دوره از اجلاس مورد توجه قرار گرفت، شامل تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری بود که هر یک از کشورهای حاضر، دیدگاههای خود را درباره چگونگی تحقق این اهداف مطرح کردند.
پزشکیان با اشاره به اینکه ضرورت افزایش تابآوری کشورها و مقابله با تکصدایی از محورهای مشترک سخنان سران بود ادامه داد: کشورهای حاضر تأکید داشتند که باید برای شکلگیری جهانی چندقطبی تلاش شود، زیرا همه کشورهایی که در نشستها و گفتوگوها حضور داشتند، از زورگوییها و اقداماتی که در جهان صورت میگیرد، ناراضی بودند و انزجار خود را از این رویکردها اعلام میکردند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تقویت همکاریهای متقابل میتواند به افزایش توان کشورها برای مقابله با فشارها کمک کند تصریح کرد: در این اجلاس تلاش شد کشورها در زمینههای مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تجاری به یکدیگر کمک کنند که در همین راستا، گفتوگوهای بسیار خوبی نیز میان سران کشورهای حاضر انجام گرفت.
پزشکیان با اشاره به برنامههای انجامشده در نخستین روز حضور در هند گفت: علاوه بر گفتوگو با رسانههای هند، جلسه بسیار خوبی با نخستوزیر این کشور داشتیم که در جریان آن، تفاهماتی درباره گسترش همکاریهای مشترک حاصل شد و موضوع برقراری و تقویت ارتباطات بشردوستانه میان دو کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.
رئیسجمهور ضمن ابراز امیدواری نسبت به توسعه روند همکاریهای ایران و هند خاطرنشان کرد: با توجه به همکاریهای خوبی که مقامات هند برای گسترش ارتباطات بشردوستانه با ایران داشتند، مقرر شد دکتر عراقچی و وزیر امور خارجه هند درباره جزئیات موضوع گفتوگو کنند و تعاملات لازم را برای پیگیری توافقات انجامشده ادامه دهند.
پزشکیان با اشاره به دیدار انجامشده با رئیسجمهور هند اظهار داشت: پس از گفتوگو با نخستوزیر هند، جلسهای نیز با رئیسجمهور این کشور داشتیم که در جریان آن، موضوعات مورد توافق بار دیگر مطرح شد و رئیسجمهور هند نیز بر آمادگی کامل برای توسعه تعاملات با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه روابط ایران و هند در جریان این دیدارها از قالب مناسبات صرفاً دیپلماتیک فراتر رفته بود افزود: احساس مشترک فرهنگی و نوعی همذاتپنداری میان دو طرف وجود داشت که ریشه در تاریخ کهن روابط دو ملت دارد و این پیشینه تاریخی، در نوع رفتار، گفتار و تعاملات مقامات هند بهخوبی مشاهده میشد.
پزشکیان ضمن قدردانی از میزبانی گرم مقامات هند ادامه داد: نوع برخورد نخستوزیر، رئیسجمهور و مجموعه مسئولان هند با هیئت جمهوری اسلامی ایران بسیار مناسب و صمیمانه بود که لازم میدانم از همه مسئولانی که چنین فضای خوبی را برای گفتوگو و تعامل فراهم کردند، تشکر و قدردانی کنم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه جزئیات تفاهمات انجامشده باید در مسیرهای تعیینشده پیگیری شود تصریح کرد: ارتباطاتی که در این سفر و همچنین در اجلاس سازمان همکاریشانگهای، که حدود دو هفته قبل برگزار شد، میان دو کشور شکل گرفت، بسیار خوب بود و با توجه به اینکه تعاملات ایران و هند روزبهروز در حال گسترش است، میتوان مسیر تازهای را در نوع روابط و همکاریهای دو کشور ایجاد کرد.
پزشکیان با اشاره به دیگر رایزنیهای انجامشده در حاشیه اجلاس گفت: افزون بر جلسات رسمی، با اکثر سران کشورهای حاضر بهصورت کوتاه گفتوگو کردیم و در کنار این رایزنیها، جلسه اختصاصی و خوبی نیز با نخستوزیر مالزی داشتیم که در جریان آن، موضوعات مورد علاقه دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیسجمهور با بیان اینکه دیدارهای اختصاصی با سران کشورهای مختلف زمینه دستیابی به تفاهمات تازهای را فراهم کرد افزود: جلسهای اختصاصی با رئیسجمهور آفریقای جنوبی داشتیم که گفتوگوهای خوبی در آن انجام شد و توانستیم به تفاهماتی دست یابیم؛ همچنین در دیدار با نخستوزیر اتیوپی، مقامات این کشور هماهنگی، همراهی و همدلی خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
پزشکیان با اشاره به گفتوگوهای انجامشده در نشستهای عمومی اجلاس خاطرنشان کرد: با رؤسای جمهور روسیه و چین نیز گفتوگوهایی داشتیم که بیشتر بهصورت کوتاه و در حاشیه برنامهها انجام شد، زیرا پیش از این دیدارها، مذاکرات و گفتوگوهای مفصلی با مقامات دو کشور صورت گرفته بود.
رئیسجمهور ضمن اشاره به رایزنی با رئیسجمهور مصر اظهار داشت: در گفتوگو با رئیسجمهور مصر، همراهی و همدلی قابل توجهی نسبت به جمهوری اسلامی ایران مشاهده شد و مقامات این کشور، نگرانی خود را از شرایط و اوضاعی که در منطقه شکل گرفته است ابراز کردند.
پزشکیان با اشاره به نخستین گفتوگوی انجامشده با ولیعهد ابوظبی پس از جنگ و مشکلات ایجادشده در خلیج فارس تصریح کرد: در این دیدار، گفتوگوی خوبی درباره مسایل و نگرانیهای موجود انجام شد و توافق کردیم که گذشته را کنار بگذاریم، به آینده نگاه کنیم و درباره اینکه چگونه میتوانیم آینده را با همکاری یکدیگر بسازیم، به تفاهم برسیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه رایزنیهای مربوط به این دیدار در سطح وزیران امور خارجه نیز ادامه یافت افزود: دکتر عراقچی پس از این جلسه، گفتوگوها را پیگیری کرد که در نتیجه این رایزنیها، تعاملات خوبی درباره موضوعات مورد نظر دو طرف شکل گرفت.
پزشکیان با اشاره به محورهای متعدد گنجاندهشده در بیانیه اجلاس گفت: یکی از موضوعات مهمی که در بیانیه مورد تأکید قرار گرفت، محکومیت حمله به تأسیسات هستهای و زیرساختهای غیرنظامی بود که کشورهای عضو بریکس، ضمن مخالفت با چنین اقداماتی، خواستار خویشتنداری و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه شدند.
رئیسجمهور با بیان اینکه مخالفت با تحریمهای یکجانبه و اقدامات قهرآمیز، از دیگر مواضع مشترک کشورهای حاضر بود ادامه داد: همه اعضای بریکس با اقداماتی که از طریق تحریم و اعمال فشار علیه کشورها صورت میگیرد، مخالفت کردند و حمایت از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این اجلاس مورد توجه قرار گرفت.
پزشکیان با اشاره به جایگاه تجارت با ارزهای ملی در سخنرانیهای سران اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که اکثر سران کشورهای حاضر بر آن تأکید داشتند، گسترش تجارت با ارزهای ملی و حرکت به سوی استقلال از نظام مالی غرب بود که برای تحقق این هدف، راهکارهایی در حال بررسی است تا کشورها بتوانند مبادلات خود را با استفاده از ارزهای منطقهای انجام دهند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه ساختارهای کنونی جهان نیازمند اصلاحات اساسی است خاطرنشان کرد: اصلاح نهادهای حکمرانی و مالی جهانی، از مطالباتی بود که در سخنرانی اکثر سران مطرح شد و مخالفت با اشغالگری نیز از محورهایی بود که هم در بیانیه اجلاس مورد تأکید قرار گرفت و هم در سخنان سران کشورهای حاضر بازتاب یافت.
پزشکیان ضمن اشاره به حمایت اعضای بریکس از حاکمیت لبنان تصریح کرد: محکومیت تجاوز اسرائیل، تأکید بر ایجاد منطقه عاری از سلاح هستهای و ضرورت مبارزه با تروریسم، بدون برخوردهای دوگانه، از دیگر موضوعاتی بود که در بیانیه اجلاس مورد توجه قرار گرفت.
رئیسجمهور با انتقاد از استانداردهای دوگانه در مبارزه با تروریسم افزود: در بسیاری از مواقع، عدهای متهم میشوند، در حالی که متهمان اصلی تبرئه میشوند و این مسئله از موضوعاتی بود که بسیاری از سران کشورهای حاضر در سخنرانیهای خود نسبت به آن انتقاد داشتند.
پزشکیان با بیان اینکه چندجانبهگرایی، محور اصلی گفتوگوهای انجامشده در این اجلاس بود ادامه داد: اساس شکلگیری و برگزاری اجلاس بریکس بر تقویت چندجانبهگرایی استوار است که در همین چارچوب، همکاری در حوزه انرژی و مواد معدنی، احترام به حاکمیت کشورها و توجه به نوآوری نیز در بیانیه و سخنرانیها مورد تأکید قرار گرفت.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه مجموعه مباحث مطرحشده، این اجلاس را به نشستی پربار تبدیل کرد گفت: دستاوردهای خوبی در جریان این اجلاس حاصل شد و دکتر عراقچی نیز در حاشیه برنامهها، جلسات اختصاصی و گفتوگوهایی با وزیران امور خارجه کشورهای مختلف داشت که امیدواریم با پیگیری این رایزنیها، روابط موجود را بیش از پیش تعمیق ببخشیم.
پزشکیان با انتقاد از روند یکجانبهگرایی در جهان اظهار داشت: در دنیایی زندگی میکنیم که بهظاهر سازمان ملل متحد و قوانین حقوق بشر وجود دارد، اما برخی قدرتها خارج از این چارچوبها، هر اقدامی را که بخواهند انجام میدهند؛ اقداماتی که نهتنها قوانین موجود را نادیده میگیرد، بلکه از منظر وجدان انسانی نیز زیر سؤال است.
رئیسجمهور با اشاره به جنایات اسرائیل و حمایتهای آمریکا از این اقدامات افزود: هیچ انسانی که در این کره خاکی زندگی میکند، با هر عقیده، باور و دینی، نمیتواند بپذیرد که زنان، کودکان، بیمارستانها و مراکز تجمع مردم با پیشرفتهترین و مخربترین فناوریها هدف قرار گیرند و دیگران تنها نظارهگر چنین اقداماتی باشند.
پزشکیان با بیان اینکه مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این اقدامات روشن و صریح است ادامه داد: دیگر کشورهایی که در اجلاس حضور داشتند نیز در گفتوگوهای انجامشده، نارضایتی و اعتراض خود را نسبت به روند موجود اعلام میکردند، اما برخی کشورها بهدلیل نگرانی از برخوردهای احتمالی و مشکلاتی که ممکن است برای اقتصادشان ایجاد شود، ملاحظاتی دارند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه برخورداری از قدرت نمیتواند مجوز نادیده گرفتن قوانین و اصول انسانی باشد تصریح کرد: برای هیچیک از کشورهای حاضر قابل قبول نبود که یک کشور، تنها بهدلیل برخورداری از زور و قدرت، همه قوانین حقوق بشری و اصول انسانی را زیر پا بگذارد و با تکیه بر برتری فناورانه و سلطه اقتصادی، دیگر کشورها را تحریم کند.
پزشکیان با اشاره به اینکه اعتراض کشورها به این روند روزبهروز در حال گسترش است خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران این مواضع را با صراحت مطرح کرد و دیگر کشورهای حاضر نیز دیدگاههای مشابهی داشتند، هرچند ممکن است بهدلیل برخی ملاحظات و نگرانی از آسیب دیدن اقتصادشان، این مواضع را در اسناد مکتوب با همان صراحت اعلام نکنند.
رئیسجمهور با انتقاد از رفتار قدرتهایی که مدعی دفاع از دموکراسی هستند گفت: در دنیایی که چنین ادعاهایی مطرح میشود، نباید با رفتارهای زورگویانه، راه مردم و مسیر دسترسی به غذا، دارو و امکانات معیشتی بسته شود تا یک قدرت بتواند خواسته و اراده خود را بر ملتها تحمیل کند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه گفتوگو با جهان باید بر مبنای قانون صورت گیرد افزود: روابط میان کشورها باید بر اساس چارچوبهای بینالمللی شکل بگیرد، نه اینکه برخی قدرتها در برابر کشورهایی که از خواستههایشان تبعیت نمیکنند، هر اقدامی را که میخواهند انجام دهند و هیچکس نیز نتواند در برابر این رفتارها پاسخ بخواهد.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه سیاستهای مورد پیگیری کشورهای عضو بریکس میتواند در برابر یکجانبهگرایی مؤثر باشد اظهار داشت: امیدواریم با مسیری که کشورهای بریکس در پیش گرفتهاند، بسیاری از مشکلاتی که آمریکا با قلدری در منطقه ایجاد و خواستههای خود را از طریق فشار اعمال میکند برطرف شود.
پزشکیان با اشاره به اعمال فشار آمریکا علیه کوبا و دیگر کشورهای جهان تصریح کرد: دعا میکنیم خداوند کمک کند تا نیات شومی که آمریکا در منطقه و جهان دنبال میکند، ناکام بماند و این کشور نتواند با اعمال قدرت علیه ملتهای مختلف، به اهداف استعماری و استثماری خود دست پیدا کند.
رئیسجمهور با اشاره به رایزنیهای اقتصادی انجامشده در حاشیه اجلاس خاطرنشان کرد: دکتر مدنیزاده گفتوگوهایی با وزیران اقتصادی کشورهای حاضر داشت و نشستهایی نیز درباره همکاری بانکها و بانک توسعه نوین بریکس برگزار شد که در جریان آن، مذاکرات بسیار سازندهای صورت گرفت.
پزشکیان در پایان با بیان اینکه چشمانداز مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی در حال شکلگیری است گفت: زمینههای بسیار خوبی برای سرمایهگذاری، تبادلات مالی و گسترش ارتباطات اقتصادی فراهم شده که روند آن روزبهروز در حال رشد و توسعه است؛ همچنین لازم میدانم از دکتر میرزایی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، همه عواملی که در پشت صحنه برای برگزاری برنامهها تلاش کردند و همکاران صداوسیما که در این دو روز پرکار، چه در پشت صحنه و چه مقابل دوربین حضور داشتند، تشکر و قدردانی کنم و به همه خستهنباشید بگویم.