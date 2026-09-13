کد خبر: 1379165
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۳
جامعه » اخبار كلی

بازگشت دانشگاه‌ها به آموزش حضوری

دانشگاه‌ها معاون آموزشی وزارت علوم از بازگشت آموزش حضوری به دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: آموزش مجازی حداکثر تا ۲۵ درصد به‌عنوان ظرفیت مکمل و پشتیبان استفاده خواهد شد.

جوان آنلاین: ابوالفضل واحدی در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری رویکرد «آموزش ترکیبی هوشمند و تاب‌آور» که با محوریت بررسی رویدادهای نیم‌سال گذشته و برنامه‌ریزی برای بازگشایی دانشگاه‌ها در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ برگزار شد، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره رهبر شهید و همه شهدای جنگ تحمیلی، به‌ویژه استادان و دانشجویان شهید با ارائه گزارشی جامع، ضمن تحلیل چالش‌های پیش‌رو، رویکرد «آموزش ترکیبی هوشمند و تاب‌آور» برای سال تحصیلی آتی را مطرح کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه به بررسی روند آموزش در نیم‌سال دوم سال تحصیلی گذشته پرداخت و اظهار داشت: این دوره با فراز و نشیب‌هایی همراه بود و عمده آموزش‌ها به‌صورت مجازی برگزار شد.

دکتر واحدی در ادامه با اشاره به آسیب‌شناسی آموزش مجازی در دوران جنگ، بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، مشکلات زیرساختی، روانی و اجتماعی، کاهش مشارکت دانشجویان و کمبود تجهیزات را به‌عنوان موانع اصلی برشمرد.

معاون آموزشی وزارت علوم با استناد به شواهد بین‌المللی و ملی، نسبت به کاهش قابلیت اطمینان و اعتبار در آزمون‌های مجازی هشدار داد.

وی در بخش دیگر سخنان خود به‌منظور مقابله با چالش‌های برگزاری آزمون حضوری در شرایط بحرانی، از اجرای موفق «آزمون توزیع‌شده» خبر داد و تصریح کرد: در این روش، دانشجویان می‌توانند در نزدیک‌ترین نقطه به محل زندگی خود (مراکز پیام نور) در آزمون بصورت حضوری شرکت کنند.

واحدی در ادامه، رویکرد اصلی «آموزش ترکیبی هوشمند و تاب‌آور» را برای سال تحصیلی جدید تشریح کرد و گفت: لایه پایه (هسته اصلی): آموزش کاملاً حضوری برای مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی است و لایه پشتیبان (ابزار تاب‌آوری): استفاده مجاز تا ۲۵٪ از آموزش مجازی برای انعطاف‌پذیری و کلاس‌های هوشمند ترکیبی است.

وی تأکید کرد: هدف از این رویکرد، حذف فناوری نیست، بلکه بازگرداندن «حضور فیزیکی» به جایگاه اصلی و تبدیل «مجازی» از یک جایگاه اضطراری به یک ظرفیت مکمل و هوشمند است.

واحدی در پایان سخنان خود، از جمله اقدامات ضروری برای سال تحصیلی جدید را تاکید بر آموزش حضوری، تأکید بر آزمون‌های مستمر و حضوری و استفاده از ظرفیت آزمون‌های توزیع‌شده، برنامه‌ریزی برای آموزش‌های ترکیبی واجرای دوره‌های توانمندسازی اساتید عنوان کرد.

برچسب ها: دانشگاه‌ ، دانشگاه‌ها ، وزارت علوم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

بدون شرح

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سلفی مرگبار 

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

اوراق سلف سکه از ۱۸ شهریور عرضه می‌شود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار