۱۵ استان درگیر رگبار و وزش باد شدید/ احتمال آبگرفتگی معابر

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق همچنین احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر در ۱۵ استان هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به ادامه فعالیت سامانه‌های بارشی و رخداد رگبارهای موسمی در جنوب شرق کشور آورده است: طی دوشنبه (۲۳ شهریورماه) وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک در نقاط مستعد بارش تگرگ در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی، شمال شرق آذربایجان شرقی، ارتفاعات نوار شرقی اردبیل، ارتفاعات در شمال استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب غرب و جنوب کرمان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این شرایط جوی احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.