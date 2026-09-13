جوان آنلاین: تیم ملی بسکتبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال پنجنفره بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، صبح امروز به وقت تهران برابر اردن به میدان رفت و با نتیجه ۸۱ بر ۶۸ به پیروزی رسید.
پس از این پیروزی و قطعی شدن صعود تیم ملی کشورمان به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها، همه نگاهها به دیدار تیمهای چینتایپه و قطر بود تا وضعیت صدرنشینی ما مشخص شود. در این بازی تایپهایها با نتیجه ۹۱ بر ۶۹ قطر را شکست دادند تا به همراه ایران جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها را به دست آورند.
بازیهای آسیایی ناگویا؛ صدرنشینی بسکتبال ایران با شکست قطر برابر چین تایپه
با توجه به نتیجه دیدار رو در رو ایران و چینتایپه که با برتری ملیپوشان کشورمان همراه بود، تیم ایران صدرنشین شد و تایپه به عنوان تیم دوم جواز صعود را کسب کرد.
در این مسابقات ۱۲ تیم در سه گروه چهار تیمی مسابقه میدهند و دو تیم برتر هر گروه و دو تیم برتر سوم به یک چهارم نهایی راه پیدا خواهند کرد.