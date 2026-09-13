افشای توطئه برای انتقال ۳۵۰۰ شورشی سوری به یمن

در پی شکست‌های نظامی ائتلاف سعودی در برابر نیروهای انصارالله، گزارش‌های امنیتی از یک توافق محرمانه میان آمریکا، عربستان و ترکیه برای انتقال ۳۵۰۰ نیروی مسلح از سوریه به جبهه‌های یمن پرده برداشت؛ تحولی که ناظران آن را تلاشی برای مدیریت بحران‌های داخلی سوریه و تغییر موازنه جنگ یمن می‌دانند.

جوان آنلاین: یک منبع آگاه سوری با افشای جزئیات نشستی امنیتی و سطح بالا، اعلام کرد که این توافق در جلسه‌ای با حضور نمایندگان امنیتی آمریکا از جمله تام باراک، نماینده این کشور در منطقه، مسئولان امنیتی عربستان و ترکیه و همچنین چهره‌های برجسته سوری (شامل علی النعسان، اسعد الشیبانی و ابوبکر الحمصی) نهایی شده است. بر اساس این توافق، قرار است ۳۵۰۰ نیروی مسلح سوری طی سه مرحله به یمن منتقل شوند.

به گزارش ایسنا، طبق این نقشه راه، شبه‌نظامیان ابتدا از فرودگاه‌های سوریه به آنکارا منتقل شده و سپس با پوشش «گردشگر» وارد عربستان می‌شوند. در خاک عربستان، این نیروها توسط افسران ترکیه‌ای و آذربایجانی تحت آموزش‌های نظامی فشرده قرار گرفته و سپس به صورت رسمی برای جنگ با انصارالله به جبهه‌های یمن گسیل می‌شوند.

در همین حال، باقر جبر الزبیدی، وزیر کشور اسبق عراق، با تأیید وجود یک «کریدور هوایی» برای انتقال این نیروها، تأکید کرد که این اقدام پس از ناکامی حملات نظامی ائتلاف در برابر انصارالله صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد که ورود محمد الجولانی، رئیس دوره انتقالی سوریه به این منازعه، حرکتی شکست‌خورده اما راهبردی برای اوست تا با درگیر کردن نیروهایش در بحران‌های خارجی، هم از فشارهای مالی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بکاهد و هم با اعزام رقبا به جبهه‌های دوردست، موقعیت داخلی خود را تثبیت کند.

الزبیدی با ابراز تردید در خصوص مواضع نهایی آنکارا، هشدار داد که ادامه این مسیر ممکن است به باز شدن جبهه‌های درگیری جدید منجر شود.

وی همچنین تأکید کرد که استفاده از الجولانی در این پروژه، بخشی از طرحی کلان‌تر برای تغییر چهره او از یک شخصیت تحت تعقیب به یک بازیگر سیاسی در ساختار قدرت سوریه است.

پیش‌تر نیز منابع سوری از وجود دیدارهای سرّی برای هماهنگی در این پرونده که با هدایت مستقیم آمریکا، ترکیه و عربستان مدیریت می‌شود، خبر داده بودند.