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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

پوتین: بریکس به دنبال فرصت‌های برابر برای همه کشورهاست

پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی در نشست «بریکس‌پلاس» در حاشیه اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو به تشریح مواضع کشورش درباره نظم نوین جهانی، توسعه همکاری‌های اقتصادی درون‌ بریکس، تقویت بانک توسعه نوین و ایجاد پلتفرم مشترک سرمایه‌گذاری پرداخت.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که کشورهای بریکس در فرآیند شکل‌گیری نظم جهانی عادلانه‌تر و چندقطبی فعالانه حضور دارند.

به گزارش ایسنا، پوتین در نشست بریکس‌پلاس گفت: «امروز بریکس نیروی محرکه قدرتمندی برای تقویت روابط بین‌الملل و چندجانبه‌گرایی واقعی است و در فرایند شکل‌گیری نظم جهانی نوین، عادلانه‌تر و چندقطبی فعالانه نقش‌آفرینی می‌کند.»

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به استقبال گسترده جهانی از این بلوک گفت: «ترکیب گسترده نشست امروز نشان می‌دهد که توجه جامعه بین‌الملل به فعالیت‌های بریکس همچنان در حال افزایش است. ارزش‌ها و آرمان‌های محوری ما برای بسیاری در سراسر جهان جذابیت دارد.»

رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه برای سفری کاری ۳ روزه وارد دهلی‌نو شد تا در اجلاس سران بریکس که روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در پایتخت هند برگزار می‌شود، شرکت کند. نشست بریکس‌پلاس، آخرین بخش دستور کار این اجلاس بود.

بریکس یک مجموعه بین‌دولتی است که در سال ۲۰۰۶ توسط برزیل، روسیه، هند و چین پایه‌گذاری شد و آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۱ به آن پیوست. از سال ۲۰۲۴ نیز چند کشور دیگر به این گروه اضافه شده‌اند. هند امسال ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده دارد.

پوتین در ادامه این سخنرانی با تاکید بر رویکرد بریکس به عدالت اقتصادی گفت: «مجموعه بریکس همواره مدافع این بوده و هست که همه کشورها بدون استثنا از فرصت‌های برابر و بدون محدودیت برای رشد پایدار و متوازن اقتصادی و اجتماعی و تأمین رفاه مردمان خود برخوردار باشند، در حالی که فرهنگ‌ها و سنت‌های ملی منحصربه‌فرد خود را حفظ کرده و به الگوهای توسعه مستقل خود پایبند بمانند.»

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به ظرفیت‌های داخلی بریکس تصریح کرد: «در کشورهای بریکس، نرخ رشد جمعیت سال‌به‌سال افزایش می‌یابد، بازارهای داخلی تقویت می‌شوند، مراکز قدرتمند صنعتی، فناوری، مالی و علمی-آموزشی شکل گرفته‌اند و زیرساخت‌های مدرن حمل‌ونقل، انرژی و دیجیتال ساخته شده است.»

رئیس‌جمهور روسیه تقویت هرچه بیشتر توانمندی‌های بانک توسعه نوین بریکس و به‌روزرسانی مدل‌های بازرگانی آن را یک وظیفه کلیدی خواند و گفت: «وظیفه تقویت هرچه بیشتر توانمندی‌های بانک توسعه نوین بریکس و به‌روزرسانی مدل‌های کسب‌وکار آن، یک ضرورت فوری است.»

وی افزود که این بانک تاکنون ۱۲۳ پروژه به ارزش نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار را تأمین مالی کرده است. تجارت داخلی در چارچوب مجموعه ما هم‌اکنون به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است.

وی همچنین تأکید کرد که کشورهای بریکس می‌توانند روابط اقتصادی خود را بدون توجه به فشارهای خارجی به‌طور مؤثر بنا کنند.

پوتین تصریح کرد: «کشورهای مجموعه ما کانال‌های خود را برای جابه‌جایی کالا، خدمات و سرمایه در اختیار دارند؛ کانال‌هایی مستقل از شرایط بیرونی بازار. این کانال‌ها هم‌اکنون امکان انجام مؤثر عملیات تجاری، بانکی، مالی و سرمایه‌گذاری را بدون توجه به فشارهای خارجی فراهم می‌کنند.»

پوتین درباره ایجاد پلتفرم جدید سرمایه‌گذاری بریکس گفت: «این پلتفرم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی، از جمله دارایی‌های دیجیتال، امکان جذب سرمایه‌های بلندمدت از جمله سرمایه‌های خصوصی را نه‌تنها برای کشورهای بریکس، بلکه — و این بسیار مهم است، دوستان گرانقدر — برای اقتصادهای شرکای ما در جنوب و شرق جهانی فراهم خواهد کرد.»

وی افزود که بریکس به همکاری با همه شرکای بین‌المللی در راستای توسعه همه‌جانبه ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور روسیه مکمل‌بودن اقتصادهای بریکس را یکی از دارایی‌های اصلی این مجموعه برای توسعه خواند و اظهار داشت: «یکی از دارایی‌های اصلی که هنوز به‌طور کامل از آن بهره‌برداری نشده، مکمل‌بودن اقتصاد کشورهای عضو است.»

وی افزود که تفاوت در ساختار اقتصادی و تخصص‌گرایی کشورها، فرصت‌های گسترده‌ای برای همکاری عملی و ایجاد زنجیره‌های تولید جدید شامل فناوری، خدمات و بازارها فراهم می‌کند.

پوتین خاطرنشان کرد: «اساساً سخن بر سر تشکیل یک پلتفرم مشترک رشد برای بریکس است که مزیت‌های رقابتی اقتصادهای ما را به‌صورت اندام‌وار با هم ترکیب کند.»

همچنین به گفته رئیس جمهور روسیه، کشورهای عضو تقریباً یک‌چهارم صادرات جهانی را تشکیل می‌دهند و این بریکس است که دینامیک اصلی تولید ناخالص داخلی جهانی — یعنی ۴۹ درصد — را تأمین می‌کند.»

پوتین تأکید کرد که پتانسیل توسعه بیشتر بریکس «هنوز خیلی تا زمانی که به تمامی به کار گرفته شود فاصله دارد.»

وی افزود: «یکی از ذخایر اصلی که هنوز به‌طور کامل از آن بهره‌برداری نشده، مکمل‌بودن اقتصاد کشورهای عضو است. تفاوت در ساختار و تخصص‌گرایی آن‌ها فرصت‌های فراوانی برای همکاری عملی، ایجاد زنجیره‌های تولید جدید، فناوری‌ها، خدمات و بازارها فراهم می‌کند.»

برچسب ها: پوتین ، بریکس ، روسیه
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