رسانه‌های صهیونیستی تحولات جنگ یمن را تحولی استراتژیک می‌دانند که از مرزهای منطقه فراتر رفته و نگرانی‌ صهیونیست ها از تهدید یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری و انرژی جهان را افزایش می دهد.

جوان آنلاین: رسانه‌های رژیم صهیونیستی در تحلیل تحولات منطقه و ارزیابی پیروزی‌های چشمگیر انصارالله یمن در درگیری‌های اخیر، نگرانی عمیق خود را از روند این تحولات اعلام کردند.

به گزارش مهر، در همین رابطه روزنامه صهیونیستی «یدیعوت‌ آحارونوت» در مطلبی با عنوان «خطر برای تجارت جهانی با تسلط حوثی‌ها بر گلوگاه دریای سرخ» تلاش کرد بر خلاف واقعیت موجود، کنترل باب المندب توسط نیروهای مسلح یمن را یک تحول خطرناک برای تجارت جهانی ارزیابی کند. این در حالی است که یمنی‌ها اعلام کرده‌اند که تنها از عبور کشتی‌های وابسته به عربستان سعودی از این تنگه ممانعت می‌کنند و کشورهای دیگر می‌توانند به راحتی از باب المندب عبور کنند. یدیعوت آحارونوت در این رابطه نوشت که کنترل انصارالله مورد حمایت ایران بر باب‌المندب به‌ ویژه با رسیدن آن‌ها به مناطق ساحلی و جزیره استراتژیک میون، یک تحول خطرناک است.

رسانه‌های صهیونیست معتقدند خطر این تحولات تنها به یمن محدود نمی‌شود؛ بلکه عربستان سعودی نیز اکنون در کانون پیامدهای این تنش قرار گرفته است. این وضعیت پس از حمله به خط لوله نفت «شرق-غرب» و تعطیلی آن، هم‌زمان با پیشروی انصارالله در ساحل یمن به سمت دریای سرخ، شدت یافته است.

یدیعوت‌ افزود که این خط لوله، یک مسیر استراتژیک برای صادرات عربستان است؛ زیرا امکان انتقال نفت از منطقه شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌کند. طبق این گزارش، هدف قرار گرفتن این خط لوله باعث تضعیف یکی از جایگزین‌های اصلی ریاض برای مقابله با اختلال در تردد کشتی‌ها در خلیج فارس شده است.

از دیدگاه رژیم صهیونیستی ، حساسیت این تحولات به این دلیل است که عربستان در حال حاضر از دو جبهه دریایی با تهدید مواجه است: از یک سو تنگه هرمز که از زمان شروع جنگ میان آمریکا و ایران دچار اختلال شده است و از سوی دیگر، باب‌المندب که با گسترش نفوذ انصارالله در منطقه تحت فشار فزاینده قرار گرفته است.

از سوی دیگر «یوئل گوزانسکی» پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به یدیعوت‌ آحارونوت گفت که کشورهای حوزه خلیج فارس با وضعیتی روبرو شده‌اند که هرگز نمی‌خواستند به آن برسند؛ چرا که اکنون دو گلوگاه حیاتی صادرات آن‌ها هم‌زمان تهدید می‌شوند. وی معتقد است مشکل دیگر فقط نحوه عبور از هرمز نیست، بلکه چگونگی تضمین دسترسی امن به بازارهای جهانی است.

نشریه «تایمز اسرائیل» نیز کنترل جزایر استراتژیک در دریای سرخ توسط انصارالله یمن و توانایی این گروه برای تهدید نفت‌کش‌های سعودی را مرتبط دانست و تصریح کرد که پیشروی انصار الله، جایگاه ایران را در کنترل دو مورد از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی منطقه، یعنی هرمز و باب‌المندب، تقویت می‌کند.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که انصار الله یمن موفق شدند شهر «المخا» و موقعیت‌ها و جزایر استراتژیک در نزدیکی باب‌المندب را تصاحب کنند. هم‌زمان، نیروهای وابسته به دولت مزدور یمن اعلام کردند که حملات متقابلی را علیه مواضع انصارالله در منطقه آغاز کرده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تنش‌های هفته اخیر بیش از ۵۰۰ کشته بر جای گذاشته و منجر به آوارگی ده‌ها هزار نفر شده است.

این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تل آویو به تحولات دریای سرخ از زاویه‌ای وسیع‌تر از درگیری یمن نگاه می‌کند. تداوم اختلال در تنگه هرمز و افزایش نفوذ انصارالله در باب‌المندب می‌تواند بازارهای انرژی و تجارت بین‌المللی را تحت فشار قرار دهد و امنیت ناوبری منطقه‌ای را با آزمونی جدید روبرو کند.

موقعیت استراتژیک باب‌المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و در نهایت به کانال سوئز متصل می‌کند، برای صهیونیست‌ها اهمیت دوچندانی دارد؛ چرا که هرگونه تغییر در موازنه قدرت در این تنگه، پیامدهای مستقیمی بر حرکت کشتی‌ها و تجارت این رژیم میان آسیا و اروپا خواهد داشت.

از سوی دیگر کانال ۱۵ رژیم اسرائیل اذعان کرد که انصار الله بر جزایر راهبردی و حاکم بر تنگه باب‌المندب مسلط می شوند؛ آن هم در شرایطی که عربستان با انزوا روبه رو شده و آمریکا از حمایت از ریاض در رویارویی مستقیم خودداری کرده است.

از سوی دیگر، کانال ۱۴ رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد: «حوثی ها با کنترل کامل بر باب‌ المندب به یک دستاورد راهبردی بزرگ دست یافتند.»