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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پارلمان: راه‌حل لبنان به مذاکرات آینده ایران مرتبط است

حسن عزالدین نماینده وابسته به فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان گفت: راه‌حل برای ما و برای بحران کشور (لبنان)، به تلاش‌های ایران در هرگونه مذاکره (احتمالی) در آینده مرتبط است.

جوان آنلاین: «حسن عزالدین» با بیان این مطلب افزود: ما از طریق این مذاکرات قادر به ایجاد معادله جدیدی برای محافظت از سرزمین خود و وادار کردن دشمن به عقب‌نشینی هستیم.

به گزارش ایرنا، او با اشاره به تحولات سیاسی آینده در آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: مرحله بعدی ممکن است یا به یک توافق منجر شود یا جنگی که معادله جدیدی را تحمیل می‌کند. اوضاع به سمت یک توافق منطقه‌ای پیش می‌رود که در آن لبنان بخش اساسی خواهد بود؛ توافقی که دشمن را مجبور به عقب‌نشینی از سرزمین اشغالی ما خواهد کرد.

این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: پروژه توسعه‌طلبانه اسرائیل فقط تهدیدی برای جنوب کشور نیست، بلکه خطری وجودی برای تمام لبنان است و می‌تواند به دره بقاع، بیروت، شمال و هر منطقه‌ دیگری گسترش یابد.

وی با انتقاد از دولت بیروت افزود: مذاکرات مستقیم، به انتخابی بیهوده با پیامدهای منفی تبدیل شده است که به منافع ملی لبنان آسیب می‌رساند. علاوه بر این، به جای اتحاد جامعه، به گسستگی آن کمک می‌کند و به عاملی برای تفرقه و اختلاف بین اقشار مختلف مردم لبنان تبدیل شده است.

عزالدین در ادامه ادعا کرد: همسویی بین آنچه مقامات لبنان انجام می‌دهند و آنچه دشمن می‌خواهد، آشکار و عیان است. بنابراین، نمی‌توانیم بگوییم که آنها هیچ مسئولیتی در قبال آنچه اتفاق می‌افتد ندارند زیرا با پذیرش توافق‌نامه چارچوب، این اشغال را مشروعیت بخشیده‌ و صرفاً نظاره‌گر بوده و منفعل مانده‌اند.

او بیان کرد: گزینه مذاکرات مستقیم به بن‌بست رسیده و به گزینه‌ای پوچ و بی‌ارزش تبدیل شده است، زیرا نتوانسته به آتش‌بس یا توقف عملیات و حملات اسرائیل، که شامل ویرانی، کشتار، هدف قرار دادن و قتل عام علیه غیرنظامیان و مردم بی‌گناه است، دست یابد.

وی بیان کرد: زندگی در روستاهای جنوب لبنان خاموش شده و به تلی از خاک تبدیل شده اند. آنچه اتفاق می‌افتد تأیید می‌کند که دشمن با حمایت مرجعی که او را در پروژه توسعه‌طلبانه‌اش ترغیب کرده است [دولت لبنان]، از عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی لبنان خودداری می‌کند.

مقاومت نیرویی محافظ برای لبنان بوده و خواهد بود

عزالدین تاکید کرد: دشمن، از طریق مذاکرات مستقیم، هر درخواست لبنانی‌ها برای عقب‌نشینی را به خلع سلاح مقاومت پیوند می‌دهد، زیرا پروژه توسعه‌طلبانه آن محقق نمی‌شود مگر اینکه توانایی‌های لبنان و سلاح‌های مقاومت از بین برود.

وی افزود: آنچه در غزه اتفاق افتاد، آنچه در کرانه باختری در حال وقوع است، و آنچه دشمن در سوریه با نابودی زمین، دریا، هوا و توانمندی‌های نظامی و مراکز تحقیقاتی انجام داد، ماهیت این پروژه را تأیید می‌کند.

عزالدین تاکید کرد: اگر مقاومت نبود، دشمن لبنان را تصرف می‌کرد و ما نمی‌دانیم تا کجا پیش می‌رفت. این مقاومت، علیرغم آسیب‌ها، رنج‌ها و از دست دادن رهبران و پرسنلی که متحمل شده است، هنوز وجود دارد و حضور آن امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است. مقاومت، با توانمندی‌ها، منابع و روحیه رزمندگان و شهدایش، نیرویی محافظ برای لبنان بوده و همچنان خواهد بود.

برچسب ها: جنگ لبنان ، مذاکرات ایران و آمریکا ، پارلمان لبنان
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