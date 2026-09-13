با کنترل «هرمز» و «باب المندب»، اقتصاد جهان در دست محور مقاومت است

«حسان علیان» کارشناس و تحلیلگر عرب گفت که با کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و کنترل ارتش یمن بر تنگه «باب المندب» اقتصاد جهانی در دستان محور مقاومت قرار گرفته است.

جوان آنلاین: «حسان علیان» در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» درباره تحولات اخیر در یمن به ویژه کنترل ارتش یمن بر مناطق ساحل غربی مشرف بر تنگه باب المندب و کنترل ایران بر تنگه راهبردی هرمز اظهار داشت: کنترل تنگه‌های باب‌المندب و هرمز، اقتصاد جهانی را در دستان «محور مقاومت» قرار می‌دهد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و کنترل کنونی نیروهای مسلح یمن بر تنگه باب المندب پیامدهای عمیقی برای روندهای سیاسی خواهد داشت که غرب به رهبری ایالات متحده دهه‌ ها است برای شکل‌دهی به آن‌ها تلاش کرده است.

این کارشناس گفت: امروز وضعیت تغییر کرده است. نظام تک‌قطبی پایان یافته و نظامی چندقطبی بودن پدیدار شده است. این تغییر به‌ویژه خود را در اجلاس اخیر بریکس نشان داد.

وی افزود که کنترل بر تنگه هرمز و تنگه باب المندب به این معنا است که اقتصاد جهان یا دست کم ۴۰ درصد اقتصاد جهان اکنون در دستان محور مقاومت است.

به گفته این کارشناس، پیام تغییر وضعیت برای منطقه و جهان این است که دوره سلطه گری و سیطره و ترسیم سیاست ها برای مردم منطقه از سوی مطبوعات غربی گذشته است.

وی تاکید کرد: اراده و عزمی از ایران تا عراق، لبنان و یمنِ عزیز امتداد یافته است؛ یمنی که نقشی محوری در تحولات عظیم مرتبط با آرمان اصلی امت ایفا خواهد کرد.