جوان آنلاین: مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ امروز (یکشنبه ۲۲ شهریور) با دو دیدار در شهر فوکوئوکا ژاپن به پایان می رسد.

تیم‌های ملی والیبال استرالیا و کره جنوبی از ساعت ۱۰ به وقت تهران در دیدار رده‌بندی این مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند و کره‌جنوبی با شکست ۳ بر ۲ حریف به مقام سومی و مدال برنز دست یافت.

تیم استرالیا در ست‎‌های اول و سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد، اما در ست‌های دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۹ نتیجه را واگذار کرد تا در رتبه چهارم آسیا قرار بگیرد.

تیم ملی والیبال ایران نیز از ساعت ۱۴ به وقت تهران در فینال این مسابقات به مصاف ژاپن میزبان می‌رود تا برنده این مسابقه سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را به دست بیاورد. دو تیم ایران و ژاپن نیز با صعود به فینال سهمیه جهانی ۲۰۲۷ را دریافت کردند.