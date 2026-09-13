رئیس صنایع هوایی رژیم صهیونیستی از عدم اطمینان درباره ذخیره موشک‌های رهگیر و نیاز به افزایش آن هشدار داد.

جوان آنلاین: رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از سایت «إسرائیل نیوز ۲۴» گزارش دادند که رئیس صنایع هوایی اسرائیل درباره موجودی موشک‌های رهگیر این رژیم ابراز نگرانی کرده است.

رئیس صنایع هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی افزود: من درباره ذخیره موشک‌های رهگیر مطمئن نیستم، زیرا نیاز دائمی به موشک‌های بیشتر وجود دارد.

رئیس صنایع هوایی رژیم از انجام مذاکراتی با کشورهای حوزه خلیج فارس برای فروش سامانه‌های دفاعی این رژیم خبر داده است. او گفته است که این قراردادهای نظامی ممکن است به شراکت‌های راهبردی گسترده‌تر با کشورهای خلیج فارس تبدیل شود.

او در تأکید کرد که همکاری امنیتی با کشورهای خلیج فارس می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکه‌ای برای عادی‌سازی روابط با آنها عمل کند.

این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر در چند جبهه درگیر بوده و سامانه‌های پدافندی آن بارها در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌ است.